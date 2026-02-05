Dysza obrotowa do czyszczenia rur
Obrotowa dysza do czyszczenia rur z efektem czyszczenia 360° do zapobiegawczego czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych. Z przyłączem R1/8" do montażu na wężu do czyszczenia rur.
Obrotowa dysza do czyszczenia rur doskonale nadaje się do przyjaznego dla środowiska, zapobiegawczego czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych. System czyszczenia 360° skutecznie usuwa osady z całego wnętrza rur. Zatory nigdy nawet nie występują. Kształt dysz jest zoptymalizowany w taki sposób, aby w miejscu połączenia z wężem wysokociśnieniowym nie było żadnych wypukłości. Minimalizuje to ryzyko zablokowania dyszy w rurze. Nadaje się do montażu na zestawach do czyszczenia rur PC 20, PC 15 i PC 7.5 oraz do użytku ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher w klasach od K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Obracające się dysze wysokociśnienioweEfekt czyszczenia 360° w całym wnętrzu rury. Zapobiegawcze czyszczenie konserwacyjne zapobiegające zatorom.
Zoptymalizowany kształt dyszyPołączenie z wężem bez wypukłości minimalizuje ryzyko zakleszczenia dyszy w rurze. Kompaktowa konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę ruchu.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniemSkuteczne i szybkie usuwanie zatorów z rur.
Wykonane z wytrzymałego mosiądzu i stali nierdzewnej
- Wytrzymały
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|27 x 15 x 15
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Czyszczenie rur
- Czyszczenie rynien
- Czyszczenie odpływów