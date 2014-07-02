Pomoc dla alergików oraz doskonałe rozwiązanie dla wszyskich, dla których ważne jest czyste powietrze: wydajny filtr HEPA 13 skutecznie zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. Filtr o wysokiej wydajności, gwarantujący skuteczne zatrzymywanie wszystkich alergenów i pyłu. Zapewnia doskonałą czystość. Powietrze wylotowe jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniu. 99,99 % cząsteczek większych niż 0,3 µm zostaje zatrzymanych. Doskonałe rozwiązanie dla ludzi o szczególnie wysokich wymaganiach jeśli chodzi o higienę.