Filtr HEPA 13 do okurzaczy DS
Mikrofiltr HEPA 13 zatrzymuje bakterie, odchody roztoczy, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 μm oczyszczając powietrze w 99.95%* (EN1822:1998).
Pomoc dla alergików oraz doskonałe rozwiązanie dla wszyskich, dla których ważne jest czyste powietrze: wydajny filtr HEPA 13 skutecznie zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. Filtr o wysokiej wydajności, gwarantujący skuteczne zatrzymywanie wszystkich alergenów i pyłu. Zapewnia doskonałą czystość. Powietrze wylotowe jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniu. 99,99 % cząsteczek większych niż 0,3 µm zostaje zatrzymanych. Doskonałe rozwiązanie dla ludzi o szczególnie wysokich wymaganiach jeśli chodzi o higienę.
Cechy i zalety
Odpowiedni dla odkurzaczy DS
Niezawodne filtrowanie pyłków alergizujących, zarodników grzybów, bakterii i odchodów roztoczy
Szybsza i łatwiejsza wymiana
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|165 x 111 x 55