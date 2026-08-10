Dobra wiadomość dla alergików i astmatyków: Dzięki higienicznemu filtrowi HEPA (EN 1822:1998) powietrze wylotowe z odkurzacza jest nawet czystsze niż powietrze w pomieszczeniu. Najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak pyłek i cząstki powodujące alergię, są w niezawodny sposób zatrzymywane.