Filtr HEPA 13 do VC 2
Wysokiej jakości mikrofiltr HEPA 13 zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i bakterie, oczyszczając powietrze w 99.95%* (EN1822:1998).
Dobra wiadomość dla alergików i astmatyków: Dzięki higienicznemu filtrowi HEPA (EN 1822:1998) powietrze wylotowe z odkurzacza jest nawet czystsze niż powietrze w pomieszczeniu. Najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak pyłek i cząstki powodujące alergię, są w niezawodny sposób zatrzymywane.
Cechy i zalety
Zmywalny
Wydajna filtracja
Doskonały dla alergików
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|156 x 109 x 25
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń