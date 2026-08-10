Filtr HEPA 13 do VC 2

Wysokiej jakości mikrofiltr HEPA 13 zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i bakterie, oczyszczając powietrze w 99.95%* (EN1822:1998).

Dobra wiadomość dla alergików i astmatyków: Dzięki higienicznemu filtrowi HEPA (EN 1822:1998) powietrze wylotowe z odkurzacza jest nawet czystsze niż powietrze w pomieszczeniu. Najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak pyłek i cząstki powodujące alergię, są w niezawodny sposób zatrzymywane.

Cechy i zalety
Zmywalny
Wydajna filtracja
Doskonały dla alergików
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor srebrny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 156 x 109 x 25
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń