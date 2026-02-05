Filtr piankowy

Filtr piankowy wydmuchiwanego powietrza w trakcie odkurzania filtruje drobne cząstki kurzu z powietrza i pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 4 Premium myHome.

Filtr piankowy wydmuchiwanego powietrza w trakcie odkurzania oczyszcza powietrze usuwając drobne cząstki kurzu. Pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 4 Premium myHome Kärcher. Rekomendujemy wymianę filtra przynajmniej raz w roku.

Cechy i zalety
Filtr z siatką o drobnych oczkach
  • Filtruje drobne zanieczyszczenia z zasysanego powietrza.
Łatwa w wymianie
  • Łatwiejsza wymiana filtra piankowego wydmuchiwanego powietrza poprzez wyjęcie kasety z filtrem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor szary
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 75 x 50 x 50
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń