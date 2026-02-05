Filtr piankowy
Filtr piankowy wydmuchiwanego powietrza w trakcie odkurzania filtruje drobne cząstki kurzu z powietrza i pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 4 Premium myHome.
Filtr piankowy wydmuchiwanego powietrza w trakcie odkurzania oczyszcza powietrze usuwając drobne cząstki kurzu. Pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 4 Premium myHome Kärcher. Rekomendujemy wymianę filtra przynajmniej raz w roku.
Cechy i zalety
Filtr z siatką o drobnych oczkach
- Filtruje drobne zanieczyszczenia z zasysanego powietrza.
Łatwa w wymianie
- Łatwiejsza wymiana filtra piankowego wydmuchiwanego powietrza poprzez wyjęcie kasety z filtrem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|szary
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|75 x 50 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń