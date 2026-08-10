Flizelinowe worki filtracyjne
5 jednorazowych flizelinowych worków filtracyjnych do VC 2. Praktyczny system montażu ułatwia wymianę worka bez kontaktu z brudem.
Worek filtracyjny fizelinowy, odpowiedni do odkurzacza VC 2. Wyposażony w praktyczny system blokujący do higienicznego usuwania bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami.
Cechy i zalety
Fizelinowy worek filtracyjny z praktycznym system zamykania
- Higieniczna zmiana bez kontaktu z brudem
Wysoka pojemność
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|5
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 160 x 33
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń