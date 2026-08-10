Flizelinowe worki filtracyjne

5 jednorazowych flizelinowych worków filtracyjnych do VC 2. Praktyczny system montażu ułatwia wymianę worka bez kontaktu z brudem.

Worek filtracyjny fizelinowy, odpowiedni do odkurzacza VC 2. Wyposażony w praktyczny system blokujący do higienicznego usuwania bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami.

Cechy i zalety
Fizelinowy worek filtracyjny z praktycznym system zamykania
  • Higieniczna zmiana bez kontaktu z brudem
Wysoka pojemność
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 5
Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 160 x 33
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń