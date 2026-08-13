FR Classic DIY
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga (kg)
|1,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 300 x 140
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