FR Classic DIY

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga (kg) 1,9
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 300 x 140
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