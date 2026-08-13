Dzięki szerokości 170 milimetrów, wąska ssawka do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8 szczególnie dobrze nadaje się do czyszczenia okien kratowych i innych wąskich obszarów, których nie można wyczyścić przy użyciu większych ssawek lub których czyszczenie jest niewygodne.