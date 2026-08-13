Mała ssawka 170 mm, biała do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8

Idealna do okien kratowych i innych niewielkich powierzchni okiennych: wąska ssawka do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8 ma szerokość 170 milimetrów.

Dzięki szerokości 170 milimetrów, wąska ssawka do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8 szczególnie dobrze nadaje się do czyszczenia okien kratowych i innych wąskich obszarów, których nie można wyczyścić przy użyciu większych ssawek lub których czyszczenie jest niewygodne.

Cechy i zalety
Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex®
  • Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex® wykonana w innowacyjnej technologii sprawia, że czyszczenie jest jeszcze bardziej elastyczne – idealna do użytku tuż przy podłodze i krawędziach.
  • Łatwa i szybka wymiana listew zbierających.
Wąski kształt
  • Idealna do okien kratowych lub innych wąskich obszarów.
Łatwa w wymianie
  • Ssawkę łatwo wymienić na urządzeniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 172 x 98 x 41
Zastosowania
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Kabina prysznicowa
  • Blaty w kuchni
  • Kondensacja
  • Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne
Akcesoria