Mała ssawka 170 mm, biała do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8
Idealna do okien kratowych i innych niewielkich powierzchni okiennych: wąska ssawka do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8 ma szerokość 170 milimetrów.
Dzięki szerokości 170 milimetrów, wąska ssawka do WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 i WV 8 szczególnie dobrze nadaje się do czyszczenia okien kratowych i innych wąskich obszarów, których nie można wyczyścić przy użyciu większych ssawek lub których czyszczenie jest niewygodne.
Cechy i zalety
Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex®
- Silikonowa listwa zbierająca Xtra!Flex® wykonana w innowacyjnej technologii sprawia, że czyszczenie jest jeszcze bardziej elastyczne – idealna do użytku tuż przy podłodze i krawędziach.
- Łatwa i szybka wymiana listew zbierających.
Wąski kształt
- Idealna do okien kratowych lub innych wąskich obszarów.
Łatwa w wymianie
- Ssawkę łatwo wymienić na urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Dzielone okna (szprosy)
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Kabina prysznicowa
- Blaty w kuchni
- Kondensacja
- Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne