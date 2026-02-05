Miotla boczna dla S4

Dwie szczotki boczne ze specjalną konfiguracją szczotek do mokrych zanieczyszczeń. Pasują do zamiatarek S 4 i S 4 Twin.

Szczotki boczne z konfiguracją szczotek wykonanych ze standardowego włosia oraz włosia, które jest trzykrotnie twardsze są idealne do wzruszania i zamiatania mokrych zanieczyszczeń. Zalecamy na przykład do zamiatania mokrych liści po deszczu, które mocno przylegają do podłoża. Szczotki boczne pasują do zamiatarek S 4 i S 4 Twin.

Cechy i zalety
Konstrukcja szczotek to mieszanina miękkich i twardych włókien.
  • Większa siła zamiatania zanieczyszczeń
  • Dokładne zamiatanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 250 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Ścieżki
  • Mokry brud