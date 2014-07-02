Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, 290 mm
Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.
Plastikowa ssawka szczelinowa (DN 40) do odkurzania w szczelinach i rogach. Długość: 290 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Długość (mm)
|290
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 45 x 45
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