Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, 290 mm

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.

Plastikowa ssawka szczelinowa (DN 40) do odkurzania w szczelinach i rogach. Długość: 290 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) 40
Ilość (szt.) 1
Długość (mm) 290
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 45 x 45

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