Szczotka walcowa, twarda, czerwona, CV 38/1, CV 38/2
Twarda szczotka walcowa o długości 356 mm z czerwonym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2 firmy Kärcher.
Szczotka walcowa 356 mm do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2. Szczotka walcowa jest wyposażona w twarde czerwone włosie poliamidowe o długości 10 mm i doskonale nadaje się do czyszczenia np. pokryć podłogowych z filcu igłowanego. Średnica włosia: 0,30 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość szczotki (mm)
|356
|Stopień twardości
|twardy
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czerwony
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|356 x 61 x 61
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