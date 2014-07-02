Szczotka walcowa, twarda, czerwona, CV 38/1, CV 38/2

Twarda szczotka walcowa o długości 356 mm z czerwonym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2 firmy Kärcher.

Szczotka walcowa 356 mm do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2. Szczotka walcowa jest wyposażona w twarde czerwone włosie poliamidowe o długości 10 mm i doskonale nadaje się do czyszczenia np. pokryć podłogowych z filcu igłowanego. Średnica włosia: 0,30 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość szczotki (mm) 356
Stopień twardości twardy
Ilość (szt.) 1
Kolor czerwony
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 356 x 61 x 61

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