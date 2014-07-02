Szczotka walcowa 356 mm do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2. Szczotka walcowa jest wyposażona w twarde czerwone włosie poliamidowe o długości 10 mm i doskonale nadaje się do czyszczenia np. pokryć podłogowych z filcu igłowanego. Średnica włosia: 0,30 mm.