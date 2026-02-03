Odkurzacz szczotkowy CV 38/2
Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.
Odkurzacz odrywa zabrudzenia od włókien dywanu i jednocześnie je usuwa rozczesując runo i nadając mu odświeżony wygląd. Może być opcjonalnie wyposażony w filtr powietrza wylotowego HEPA, co jest szczególnie przydatne w przypadku odkurzania w szpitalach, hotelach czy przedszkolach. Elastyczny, rozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć w celu udrożnienia kanału ssącego. Fizelinowe torebki filtracyjne charakteryzują się większą pojemnością w stosunku do torebek papierowych i są znacznie bardziej odporne na rozdarcia. Dzięki opatentowanemu systemowi montażu torebki jej wymiana jest wyjątkowo prosta. Szczotkę w razie potrzeby można łatwo wymienić bez jakichkolwiek narzędzi. Opatentowane sprzęgło odśrodkowe zabezpiecza głowicę szczotkową przed przeciążeniem. Rura ssąca (wyposażona w ssawkę szczelinową) przeznaczona jest do łatwego odkurzania trudnodostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków. Umożliwia też czyszczenie tapicerki (ze ssawką do tapicerki). Podczas odkurzania za pomocą rury ssącej silnik szczotki automatycznie wyłącza się, co pozwala chronić zarówno szczotkę jak i wykładzinę. Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.
Cechy i zalety
Sygnał świetlnyWizualne oznaczenie do regulacji wysokości szczotki walcowej. Szczotka walcowa regulowana do różnych wysokości okryw wykładzin. Zoptymalizowana regulacja wysokości szczotki walcowej zapewnia optymalne efekty czyszczenia.
System szybkiej wymiany kabla zasilającegoPodłączany, bardzo łatwy do wymiany kabel zasilający. Łatwy do szybkiej wymiany bez konieczności posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy. Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.
Elastyczna i skuteczna opcja czyszczeniaŁatwy i szybki demontaż rozciągliwego węża ssącego. Łatwe usuwanie zatorów w razie potrzeby.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
- Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
Ergonomiczny uchwyt z włącznikiem/wyłącznikiem
- Wygodna i przyjazna dla użytkownika obsługa.
- Integracja włącznika/wyłącznika to kolejna zaleta pod względem ergonomii.
- Umożliwia wygodną i niemęczącą pracę.
Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzacza
- System zatrzasków do przechowywania ssawek.
- Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki zawsze pod ręką.
Filtr HEPA (opcjonalny)
- Filtr HEPA 13 zgodny z normą DIN EN 1822:2019.
- Bardzo wysoki stopień separacji 99,95%.
- Aerozole, wirusy i zarazki są niemal całkowicie zatrzymywane.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza (cm)
|38
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|5,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Moc silnika szczotkowego (W)
|150
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|370 x 390 x 1215
Zakres dostawy
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.
Wyposażenie
- Wskaźnik napełnienia filtra
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Regulowana wysokość uchwytu
Wideo
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.