Uchwyt teleskopowy

Wygodny i praktyczny: Uchwyt teleskopowy można zamontować na akumulatorowych nożycach do trawy kilkoma ruchami ręki – co zapewnia łatwą obsługę i bezproblemowe przycinanie krawędzi trawnika.

Pielęgnacja trawnika nigdy nie była tak łatwa: Dzięki elastycznym ustawieniom i regulacji wysokości roboczej w zakresie od 74 do 116 centymetrów można przycinać krawędzie trawnika bez schylania. Uchwyt teleskopowy jest kompatybilny z akumulatorowymi nożycami do trawy GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.

Cechy i zalety
Uchwyt teleskopowy: Prosta instalacja
Prosta instalacja
Szybka instalacja uchwytu teleskopowego z połączeniem bezprzewodowym.
Uchwyt teleskopowy: Komfortowa, teleskopowa lanca.
Komfortowa, teleskopowa lanca.
Płynne ustawienia i regulacja wysokości roboczej do wzrostu i wymagań danego zadania.
Uchwyt teleskopowy: Regulacja kąta w zakresie 180°
Regulacja kąta w zakresie 180°
Jeszcze bardziej precyzyjne przycinanie krawędzi trawnika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor srebrny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 670 x 78 x 670
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek