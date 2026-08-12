Pielęgnacja trawnika nigdy nie była tak łatwa: Dzięki elastycznym ustawieniom i regulacji wysokości roboczej w zakresie od 74 do 116 centymetrów można przycinać krawędzie trawnika bez schylania. Uchwyt teleskopowy jest kompatybilny z akumulatorowymi nożycami do trawy GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.