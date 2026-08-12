Uchwyt teleskopowy
Wygodny i praktyczny: Uchwyt teleskopowy można zamontować na akumulatorowych nożycach do trawy kilkoma ruchami ręki – co zapewnia łatwą obsługę i bezproblemowe przycinanie krawędzi trawnika.
Pielęgnacja trawnika nigdy nie była tak łatwa: Dzięki elastycznym ustawieniom i regulacji wysokości roboczej w zakresie od 74 do 116 centymetrów można przycinać krawędzie trawnika bez schylania. Uchwyt teleskopowy jest kompatybilny z akumulatorowymi nożycami do trawy GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.
Cechy i zalety
Prosta instalacjaSzybka instalacja uchwytu teleskopowego z połączeniem bezprzewodowym.
Komfortowa, teleskopowa lanca.Płynne ustawienia i regulacja wysokości roboczej do wzrostu i wymagań danego zadania.
Regulacja kąta w zakresie 180°Jeszcze bardziej precyzyjne przycinanie krawędzi trawnika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|670 x 78 x 670
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek