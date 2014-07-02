Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego. Idealna do czyszczenia małych obszarów wokół domu i ogrodu. Odpowiednia do ścian, chodników, płotów i samochodów. Nadaje się do wszystkich domowych myjek ciśnieniowych Kärcher serii K 2.