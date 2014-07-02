VP 120 LANCA VARIO-POWER DO K 2
Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy. Produkt pasuje do wszystkich domowych myjek ciśnieniowych Kärcher serii K2.
Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego. Idealna do czyszczenia małych obszarów wokół domu i ogrodu. Odpowiednia do ścian, chodników, płotów i samochodów. Nadaje się do wszystkich domowych myjek ciśnieniowych Kärcher serii K 2.
Cechy i zalety
Płynna regulacja
- Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Podawanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
- Regulacja ciśnienia od niskiego (podawanie środka czyszczącego) do wysokiego
Oszczędność czasu
- Zmiana lancy nie jest konieczna.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|445 x 42 x 42
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Fasady
- Murki ogrodowe
- Ścieżki
- Ogrodzenia
- Teren wokół domu i ogród