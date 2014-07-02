VP 120 LANCA VARIO-POWER DO K 2

Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy. Produkt pasuje do wszystkich domowych myjek ciśnieniowych Kärcher serii K2.

Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego. Idealna do czyszczenia małych obszarów wokół domu i ogrodu. Odpowiednia do ścian, chodników, płotów i samochodów. Nadaje się do wszystkich domowych myjek ciśnieniowych Kärcher serii K 2.

Cechy i zalety
Płynna regulacja
  • Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Podawanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Regulacja ciśnienia od niskiego (podawanie środka czyszczącego) do wysokiego
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 445 x 42 x 42
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Fasady
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki
  • Ogrodzenia
  • Teren wokół domu i ogród