Wąż ssący do pomp, 3,5 m

Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.

Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie wąż spiralny 3/4", 3,5 m. Przeznaczony do podłączenia bezpośrednio z pompą ogrodową lub pompą wysokociśnieniową. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami. Przeznaczony do pomp z przyłączem 1" (33,3 mm).

Cechy i zalety
Podciśnieniowy wąż spiralny gotowy do bezpośredniego podłączenia
  • Umożliwia bezpośrednie podłączenie do pompy oraz użycie jako przedłużenie węża ssącego. Filtry ssące mogą być również podłączone w celu użycia węża ssącego jako zestawu węża ssącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 3,5
Średnica 3/4″
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 415 x 400 x 55
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.