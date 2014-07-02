Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie wąż spiralny 3/4", 3,5 m. Przeznaczony do podłączenia bezpośrednio z pompą ogrodową lub pompą wysokociśnieniową. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami. Przeznaczony do pomp z przyłączem 1" (33,3 mm).