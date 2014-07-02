Wąż ssący do pomp, 3,5 m
Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.
Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie wąż spiralny 3/4", 3,5 m. Przeznaczony do podłączenia bezpośrednio z pompą ogrodową lub pompą wysokociśnieniową. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami. Przeznaczony do pomp z przyłączem 1" (33,3 mm).
Cechy i zalety
Podciśnieniowy wąż spiralny gotowy do bezpośredniego podłączenia
- Umożliwia bezpośrednie podłączenie do pompy oraz użycie jako przedłużenie węża ssącego. Filtry ssące mogą być również podłączone w celu użycia węża ssącego jako zestawu węża ssącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|3,5
|Średnica
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|415 x 400 x 55
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.