Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wąż o długości 4 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 1.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 1.0. Oba złącza są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku. Złącze bagnetowe 1.0 jest takie samo dla wszystkich szerokości nominalnych (35, 40 i 50). Adapter do węży NT ze złączem bagnetowym 1.0 może być używany do mocowania wszystkich węży ze złączem bagnetowym 1.0 w celu podłączenia do nowego systemu akcesoriów.