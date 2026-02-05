Worek filtrujący runo WD 1 Compact Batte

Przeznaczony do akumulatorowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho WD 1 Compact Battery: 3-warstwowy fizelinowy worek filtracyjny zapewnia długotrwałą moc ssania i doskonałe zatrzymywanie pyłu.

Potężna wydajność: 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne, które zostały opracowane specjalnie do akumulatorowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho WD 1 Compact Battery, są wyjątkowo odporne na rozdarcia i oferują imponujące zatrzymywanie kurzu oraz optymalną moc ssania. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do zasysania wilgotnych zanieczyszczeń. Zakres dostawy obejmuje cztery worki.

Cechy i zalety
Odpowiedni do akumulatorowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho WD 1 Compact Battery firmy Kärcher
Odporna na rozdarcie fizelina, która doskonale pasuje do wymagających zastosowań
Trójwarstwowa fizelina zapewnia doskonałe zatrzymywanie kurzu i optymalną moc ssącą
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 550 x 100 x 120
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud