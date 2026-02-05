Potężna wydajność: 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne, które zostały opracowane specjalnie do akumulatorowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho WD 1 Compact Battery, są wyjątkowo odporne na rozdarcia i oferują imponujące zatrzymywanie kurzu oraz optymalną moc ssania. Idealnie nadają się również do wymagających zastosowań, np. do zasysania wilgotnych zanieczyszczeń. Zakres dostawy obejmuje cztery worki.