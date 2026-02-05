Zestaw Home & Garden do obrotowej szczotki do mycia WB 130
Do dokładnego czyszczenia w domu odpornych powierzchni: Wymienna nakładka Home & Garden do obrotowej szczotki do mycia WB 130.
W mgnieniu oka u suwa nawet uporczywe zanieczyszczenia: Czarne włosie wymiennej nakładki Home & Garden do obrotowej szczotki do mycia WB 130 jest twardsze niż przezroczyste włosie wymiennej nakładki uniwersalnej. Idealne do czyszczenia odpornych powierzchni takich jak: kamień, metal lub tworzywa sztuczne.
Cechy i zalety
Twarde włosie w kolorze czarnym
- Łatwe usuwanie uporczywych zanieczyszczeń.
Powierzchnie wokół domu
- Idealne do czyszczenia odpornych powierzchni takich jak: kamień, metal i tworzywa sztuczne.
Opcjonalne ackesoria
- Większa wszechstronność obrotowej szczotki do mycia WB 130.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|113 x 113 x 46
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Drzwi garażowe
- Czyszczenie dachów i zadaszeń (np..: wiat samochodowych).
- Żaluzje/rolety