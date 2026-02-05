Zestaw Home & Garden do obrotowej szczotki do mycia WB 130

Do dokładnego czyszczenia w domu odpornych powierzchni: Wymienna nakładka Home & Garden do obrotowej szczotki do mycia WB 130.

W mgnieniu oka u suwa nawet uporczywe zanieczyszczenia: Czarne włosie wymiennej nakładki Home & Garden do obrotowej szczotki do mycia WB 130 jest twardsze niż przezroczyste włosie wymiennej nakładki uniwersalnej. Idealne do czyszczenia odpornych powierzchni takich jak: kamień, metal lub tworzywa sztuczne.

Cechy i zalety
Twarde włosie w kolorze czarnym
  • Łatwe usuwanie uporczywych zanieczyszczeń.
Powierzchnie wokół domu
  • Idealne do czyszczenia odpornych powierzchni takich jak: kamień, metal i tworzywa sztuczne.
Opcjonalne ackesoria
  • Większa wszechstronność obrotowej szczotki do mycia WB 130.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 113 x 113 x 46
Zastosowania
  • Drzwi garażowe
  • Czyszczenie dachów i zadaszeń (np..: wiat samochodowych).
  • Żaluzje/rolety