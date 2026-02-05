W mgnieniu oka u suwa nawet uporczywe zanieczyszczenia: Czarne włosie wymiennej nakładki Home & Garden do obrotowej szczotki do mycia WB 130 jest twardsze niż przezroczyste włosie wymiennej nakładki uniwersalnej. Idealne do czyszczenia odpornych powierzchni takich jak: kamień, metal lub tworzywa sztuczne.