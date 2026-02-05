OBROTOWA SZCZOTKA DO MYCIA WB 130

Obrotowa szczotka do mycia WB 130 z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalniającej. Szczotka do mycia może być używana ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher w klasach K 2 do K 7

W połączeniu z wymienną, uniwersalną nakładką, obrotowa szczotka do mycia WB 130 Kärcher jest wyjątkowo odpowiednia do czyszczenia powierzchni takich jak: farba, szkło i tworzywo sztuczne. Obrót o dużej mocy zapewnia skuteczne oraz dokładne czyszczenie. Szczotka do mycia posiada dźwignię umożliwiającą szybką i łatwą wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami, a także przezroczystą osłonę dla uzyskania imponujących rezultatów czyszczenia. W razie potrzeby, środek czyszczący może być używany i nanoszony przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego. Szczotka do mycia może być używana ze wszystkimi urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher w klasach K 2 do K 7. Dwie wymienne nakładki Car & Bike oraz Home & Garden są dostępne oddzielnie i zostały specjalnie stworzone z myślą o delikatnych lub odpornych powierzchniach.

Cechy i zalety
Obrotowa głowica szczotki
  • Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
  • Wygodne czyszczenie.
Wymiana padu po zwolnieniu blokady
  • Zmiana padów bez kontaktu z brudem.
  • Sprawi, że Twoje ręce będą zawsze czyste.
  • Wybierz właściwe złącze do różnych zastosowań.
Aplikacja środka czyszczącego przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego.
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Przeźroczysta obudowa
  • Wysoka jakość czyszczenia dzięki widoczności procesu.
Zintegrowana okrągła szczotka
  • Ogranicza rozprysk wody i chroni zarówno operatora, jak i otoczenie.
Kompatybilna z uniwersalnym złączem węża ogrodowewgo
  • Złącze do węża ogrodowego, może być używane bez urządzenia wysokociśnieniowego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 305 x 156 x 137

W razie pytań dotyczących poprzedniego modelu szczotki WB 120, prosimy o kontakt z jednym z punktów serwisowych lub salonów sprzedaży Kärcher.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Ogrody zimowe
  • Drzwi garażowe
  • Żaluzje/rolety
  • Osłony balkonowe
  • Barierki balkonowe
  • Parapety
