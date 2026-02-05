OBROTOWA SZCZOTKA DO MYCIA WB 130
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalniającej. Szczotka do mycia może być używana ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher w klasach K 2 do K 7
W połączeniu z wymienną, uniwersalną nakładką, obrotowa szczotka do mycia WB 130 Kärcher jest wyjątkowo odpowiednia do czyszczenia powierzchni takich jak: farba, szkło i tworzywo sztuczne. Obrót o dużej mocy zapewnia skuteczne oraz dokładne czyszczenie. Szczotka do mycia posiada dźwignię umożliwiającą szybką i łatwą wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami, a także przezroczystą osłonę dla uzyskania imponujących rezultatów czyszczenia. W razie potrzeby, środek czyszczący może być używany i nanoszony przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego. Szczotka do mycia może być używana ze wszystkimi urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher w klasach K 2 do K 7. Dwie wymienne nakładki Car & Bike oraz Home & Garden są dostępne oddzielnie i zostały specjalnie stworzone z myślą o delikatnych lub odpornych powierzchniach.
Cechy i zalety
Obrotowa głowica szczotki
- Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
- Wygodne czyszczenie.
Wymiana padu po zwolnieniu blokady
- Zmiana padów bez kontaktu z brudem.
- Sprawi, że Twoje ręce będą zawsze czyste.
- Wybierz właściwe złącze do różnych zastosowań.
Aplikacja środka czyszczącego przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego.
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Przeźroczysta obudowa
- Wysoka jakość czyszczenia dzięki widoczności procesu.
Zintegrowana okrągła szczotka
- Ogranicza rozprysk wody i chroni zarówno operatora, jak i otoczenie.
Kompatybilna z uniwersalnym złączem węża ogrodowewgo
- Złącze do węża ogrodowego, może być używane bez urządzenia wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|305 x 156 x 137
W razie pytań dotyczących poprzedniego modelu szczotki WB 120, prosimy o kontakt z jednym z punktów serwisowych lub salonów sprzedaży Kärcher.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact UM Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Universal Edition T 5
- K 4 WCM Premium Home Modular
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Stairs
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: K 5 Smart Control + zestaw podłączeniowy
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.20 M
- K 2.400 T 50
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Car & Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 UM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5.68 MD
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Car & Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- KHD 3
- KHP 4
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Ogrody zimowe
- Drzwi garażowe
- Żaluzje/rolety
- Osłony balkonowe
- Barierki balkonowe
- Parapety
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.