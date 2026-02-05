OBROTOWA SZCZOTKA DO MYCIA WB 130 CAR & BIKE

Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C. Obrotowa szczotka do mycia WB 130 pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher od K2 do K7.

Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike Kärcher jest szczególnie odpowiednia do czyszczenia samochodów i motocykli dzięki miękkiej nakładce z mikrofibry i zapewnia imponujący efekt czyszczenia dzięki przezroczystej osłonie. Duża moc obrotowa gwarantuje skuteczne oraz dokładne czyszczenie. Po naciśnięciu dźwigni, bez kontaktu z zanieczyszczeniami, innowacyjna i wymienna nakładka Car & Bike może szybko i łatwo zostać wymieniona. Dzięki sprytnemu mocowaniu na rzep, tkanina dwuczęściowej nakładki może zostać odczepiona po czyszczeniu i wyprana w pralce, w temperaturze do 60 °C. Obrotowa szczotka do mycia pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher w klasach K 2 do K 7. W razie potrzeby, środek czyszczący może być używany i nanoszony przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego. Dwie wymienne, uniwersalne nakładki Home & Garden są dostępne oddzielnie. W przypadku obrotowej szczotki do mycia WB 130 nadają się do wszystkich gładkich powierzchni, a szczególnie do odpornych powierzchni.

Cechy i zalety
Obrotowa głowica szczotki
  • Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Wymiana padu po zwolnieniu blokady
  • Zmiana padów bez kontaktu z brudem.
  • Twoje ręce zawsze będą czyste.
  • Wybierz właściwe złącze do różnych zastosowań.
Innowacyjna nakładka z mikrofirby z mocowaniem na rzep. Można ją zdemontować i wyprać.
  • Pranie w pralce w temperaturze do 60°C.
  • Nakładka jest szybko i bez wysiłku ponownie gotowa do użycia.
Szczególnie delikatne czyszczenie
  • Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Aplikacja środka czyszczącego przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego.
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Przeźroczysta obudowa
  • Wysoka jakość czyszczenia dzięki widoczności procesu.
Zintegrowana okrągła szczotka
  • Ogranicza rozprysk wody i chroni zarówno operatora, jak i otoczenie.
Kompatybilna z uniwersalnym złączem węża ogrodowewgo
  • Złącze do węża ogrodowego, może być używane bez urządzenia wysokociśnieniowego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 75% poliester, 25% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 305 x 156 x 137

W razie pytań dotyczących poprzedniego modelu szczotki WB 120, prosimy o kontakt z jednym z punktów serwisowych lub salonów sprzedaży Kärcher.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
Akcesoria