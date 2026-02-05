OBROTOWA SZCZOTKA DO MYCIA WB 130 CAR & BIKE
Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C. Obrotowa szczotka do mycia WB 130 pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher od K2 do K7.
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike Kärcher jest szczególnie odpowiednia do czyszczenia samochodów i motocykli dzięki miękkiej nakładce z mikrofibry i zapewnia imponujący efekt czyszczenia dzięki przezroczystej osłonie. Duża moc obrotowa gwarantuje skuteczne oraz dokładne czyszczenie. Po naciśnięciu dźwigni, bez kontaktu z zanieczyszczeniami, innowacyjna i wymienna nakładka Car & Bike może szybko i łatwo zostać wymieniona. Dzięki sprytnemu mocowaniu na rzep, tkanina dwuczęściowej nakładki może zostać odczepiona po czyszczeniu i wyprana w pralce, w temperaturze do 60 °C. Obrotowa szczotka do mycia pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher w klasach K 2 do K 7. W razie potrzeby, środek czyszczący może być używany i nanoszony przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego. Dwie wymienne, uniwersalne nakładki Home & Garden są dostępne oddzielnie. W przypadku obrotowej szczotki do mycia WB 130 nadają się do wszystkich gładkich powierzchni, a szczególnie do odpornych powierzchni.
Cechy i zalety
Obrotowa głowica szczotki
- Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Wymiana padu po zwolnieniu blokady
- Zmiana padów bez kontaktu z brudem.
- Twoje ręce zawsze będą czyste.
- Wybierz właściwe złącze do różnych zastosowań.
Innowacyjna nakładka z mikrofirby z mocowaniem na rzep. Można ją zdemontować i wyprać.
- Pranie w pralce w temperaturze do 60°C.
- Nakładka jest szybko i bez wysiłku ponownie gotowa do użycia.
Szczególnie delikatne czyszczenie
- Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Aplikacja środka czyszczącego przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego.
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Przeźroczysta obudowa
- Wysoka jakość czyszczenia dzięki widoczności procesu.
Zintegrowana okrągła szczotka
- Ogranicza rozprysk wody i chroni zarówno operatora, jak i otoczenie.
Kompatybilna z uniwersalnym złączem węża ogrodowewgo
- Złącze do węża ogrodowego, może być używane bez urządzenia wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|75% poliester, 25% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|305 x 156 x 137
W razie pytań dotyczących poprzedniego modelu szczotki WB 120, prosimy o kontakt z jednym z punktów serwisowych lub salonów sprzedaży Kärcher.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact UM Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Universal Edition T 5
- K 4 WCM Premium Home Modular
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Stairs
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: K 5 Smart Control + zestaw podłączeniowy
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.20 M
- K 2.400 T 50
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Car & Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 UM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5.68 MD
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Car & Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- KHD 3
- KHP 4
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.