Myjki ciśnieniowe Kärcher K2

Myjka ciśnieniowa Kärcher K2 – lekka, kompaktowa i skuteczna

Myjka Kärcher K2 to urządzenie wysokociśnieniowe, które skutecznie usuwa zabrudzenia za pomocą skoncentrowanego strumienia wody. Zamiast szorować szczotką – wystarczy nacisnąć spust pistoletu. Ciśnienie generowane przez silnik pozwala na pozbycie się błota, kurzu czy osadów atmosferycznych z różnych powierzchni.

W podstawowych wersjach lanca ciśnieniowa ma stałą moc. W modelach z Vario Power – można ją obracać i regulować siłę strumienia.