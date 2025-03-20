Kärcher K7 – różnice między modelami

Myjki ciśnieniowe Kärcher K7 dostępne są w kilku seriach, których modele mają nieco odmienne wyposażenie podstawowe. Jakie są główne różnice między nimi?

• Standard (WCM Modular) – to myjki wyposażone m.in. w lancę Vario Power, płynnie regulującą ciśnienie strumienia, dzięki czemu możesz czyścić nawet delikatne powierzchnie. Dysza rotacyjna z obrotową dyszą punktową pomaga uporać się z uporczywym brudem. W tej linii dostępne są m.in. modele z zestawami do czyszczenia domu (z przystawką do powierzchni płaskich T 7 oraz środkiem do kamienia i elewacji o pojemności 1 l). Myjki przeznaczone do pielęgnacji samochodu są wyposażone m.in. w obrotową szczotkę myjącą i dyszę pianową, oraz szampon samochodowy.

• Power Control – myjki do uporczywych zabrudzeń, m.in. na ścieżkach, basenach, rowerach i dużych samochodach. Wyposażone m.in. w lancę Vario Power, system podawania detergentu Plug ’n’ Clean, uchwyt teleskopowy oraz w niektórych modelach zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy. Udogodnieniem jest pistolet wysokociśnieniowy Power Control, pokazujący ustawione ciśnienie na wyświetlaczu. Dzięki aplikacji Home & Garden możesz szybko uzyskać wskazówki, jak myjką Power Control czyścić wybrane powierzchnie lub jak korzystać z jej akcesoriów.

• Smart Control – najbardziej zaawansowane technologicznie myjki. Wyposażone m.in. w pistolet wysokociśnieniowy Smart Control, lancę wysokociśnieniową 3-w-1 Multi-Jet i tryb Boost (po jego uruchomieniu zwiększone ciśnienie utrzymuje się przez 30 s). Umożliwiają bezprzewodowe połączenie Bluetooth z aplikacją Home & Garden. Dzięki temu możesz zarządzać myjką w smartfonie. Przez aplikację w nim możesz sprawdzić, wybrać i ustawić najlepsze parametry do czyszczenia danego przedmiotu – niezależnie od tego, czy jest to samochód, elewacja czy mebel ogrodowy.