Myjki ciśnieniowe Kärcher K7
Kärcher K7 to seria najmocniejszych i najbardziej wszechstronnych myjek wysokociśnieniowych do użytku domowego. Sprawdzą się zarówno do sprzątania w garażu, jak i porządków w domu, na tarasie czy w ogrodzie. Możesz używać ich również do pielęgnacji mebli i sprzętu outdoorowego, a także samochodów i rowerów. Co więcej, dzięki chłodzeniu silników wodą, modele z serii Kärcher K7 sprawdzą się do intensywnego użytkowanie w pełnym wymiarze pracy.
Wybrane myjki ciśnieniowe K 7 dostępne w promocyjnej cenie w sklepie internetowym karcher.pl:
Myjka ciśnieniowa Kärcher K7 – dlaczego warto ją wybrać?
Myjka wysokociśnieniowa Kärcher K7 to stosunkowo niewielkie urządzenie do domowego użytku, zaskakujące imponującą mocą. Dostępne modele posiadają m.in. przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich i dyszę rotacyjną do uporczywych zabrudzeń.
Ich atutem jest również technologia eco!Booster, która zapewnia oszczędność wody i energii. Dodatkowo, wybrane modele Kärcher K7 mają możliwość połączenia przez Bluetooth z aplikacją Kärcher Home & Garden, która oferuje wskazówki dotyczące eksploatacji urządzeń i ułatwia ich serwisowanie.
Oto najważniejsze zalety korzystania z Kärcher K7:
- Największa moc i wydajność wśród myjek do użytku przydomowego – K7 to najwyższa klasa wydajności sprzętów produkowanych przez firmę Kärcher. Modele myjek Kärcher K7 zaprojektowane są do czyszczenia dużych powierzchni w jak najkrótszym czasie. Umożliwiają to imponujące parametry techniczne. Specyfikacja Kärcher K7 obejmuje: pracę pod ciśnieniem 180 barów, wydajność tłoczenia wody 600 l/h, wydajność powierzchniową sięgającą 60 m² i moc 3000 W.
- Możliwość precyzyjnego czyszczenia, również bez rozbryzgów – dzięki przystawce T-Racer możliwe jest dokładne wyczyszczenie dużych powierzchni płaskich bez rozprysków wody. Dysza Power pozwala na zastosowanie myjki Kärcher K7 do nawet najtrudniej dostępnych miejsc (np. wzdłuż krawędzi).
- Dopasowanie mocy czyszczenia do rodzaju powierzchni – regulacja wysokości dysz w przystawce T-Racer umożliwia czyszczenie zarówno twardych, jak i delikatnych płaskich powierzchni. Lanca Multi Jet 3-w-1 oferuje trzy tryby czyszczenia: soft, medium i hard, do stosowania zależnie od poziomu zabrudzenia i wytrzymałości powierzchni. Tryb soft ułatwia czyszczenie zabrudzonych części roweru, a tryb hard umożliwia skuteczne mycie ogrodzenia).
- Dokładne dozowanie środków czyszczących – w modelach Kärcher K7 dostępna jest funkcja Plug'n'Clean, dzięki której możesz łatwo, szybko i precyzyjnie dozować odpowiedni środek czyszczący prosto z butelki. Pozwala to zminimalizować użycie środków chemicznych przy osiąganiu optymalnych rezultatów.
- Zmniejszenie o 50% użycia wody i energii – dzięki użyciu dyszy eco!Booster, której nakładka pozwala na wyprowadzenie bardzo szerokiego strumienia. Pracując nią, osiągasz o połowę większą wydajność i o tyle samo zmniejszasz zużycie wody (w stosunku do tradycyjnej dyszy płaskostrumieniowej). eco!Booster w modelach Kärcher K7 doskonale czyści nawet delikatne powierzchnie, a także np. otynkowane elewacje (również z porostów), meble lub ogrodzenia z drewna).
Kärcher K7 – różnice między modelami
Myjki ciśnieniowe Kärcher K7 dostępne są w kilku seriach, których modele mają nieco odmienne wyposażenie podstawowe. Jakie są główne różnice między nimi?
• Standard (WCM Modular) – to myjki wyposażone m.in. w lancę Vario Power, płynnie regulującą ciśnienie strumienia, dzięki czemu możesz czyścić nawet delikatne powierzchnie. Dysza rotacyjna z obrotową dyszą punktową pomaga uporać się z uporczywym brudem. W tej linii dostępne są m.in. modele z zestawami do czyszczenia domu (z przystawką do powierzchni płaskich T 7 oraz środkiem do kamienia i elewacji o pojemności 1 l). Myjki przeznaczone do pielęgnacji samochodu są wyposażone m.in. w obrotową szczotkę myjącą i dyszę pianową, oraz szampon samochodowy.
• Power Control – myjki do uporczywych zabrudzeń, m.in. na ścieżkach, basenach, rowerach i dużych samochodach. Wyposażone m.in. w lancę Vario Power, system podawania detergentu Plug ’n’ Clean, uchwyt teleskopowy oraz w niektórych modelach zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy. Udogodnieniem jest pistolet wysokociśnieniowy Power Control, pokazujący ustawione ciśnienie na wyświetlaczu. Dzięki aplikacji Home & Garden możesz szybko uzyskać wskazówki, jak myjką Power Control czyścić wybrane powierzchnie lub jak korzystać z jej akcesoriów.
• Smart Control – najbardziej zaawansowane technologicznie myjki. Wyposażone m.in. w pistolet wysokociśnieniowy Smart Control, lancę wysokociśnieniową 3-w-1 Multi-Jet i tryb Boost (po jego uruchomieniu zwiększone ciśnienie utrzymuje się przez 30 s). Umożliwiają bezprzewodowe połączenie Bluetooth z aplikacją Home & Garden. Dzięki temu możesz zarządzać myjką w smartfonie. Przez aplikację w nim możesz sprawdzić, wybrać i ustawić najlepsze parametry do czyszczenia danego przedmiotu – niezależnie od tego, czy jest to samochód, elewacja czy mebel ogrodowy.
Myjki ciśnieniowe K 7 - seria SMART CONTROL dostępne w sklepie internetowym karcher.pl:
Myjki ciśnieniowe K 7 - seria POWER CONTROL dostępne w sklepie internetowym karcher.pl:
Myjki ciśnieniowe K 7 - seria Standard (WCM Modular) dostępne w sklepie internetowym karcher.pl:
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące myjek K7
Choć koszt myjki Kärcher K7 może początkowo wydawać się wysoki, jej wszechstronność, wydajność pracy, a także ekonomiczne zużycie wody i detergentów, szybko przekonują użytkowników, że to wybór na lata. O jakie kwestie w zakresie eksploatacji Kärcher K7 najczęściej pytają klienci?
Jak długa jest gwarancja na myjki K7?
Standardowa gwarancja obejmuje 24 miesiące. Kärcher zapewnia jednak możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji na myjki K7 aż na 5 lat. Możesz zrobić to, wypełniając formularz online w ciągu 3 miesięcy po zakupie.
Jakie są najczęstsze problemy w korzystaniu z myjki K i jak ich uniknąć?
Zatkanie filtrów, osadzanie kamienia i przegrzewanie się silnika – to najczęstsze problemy wynikające z nieodpowiedniej eksploatacji. By im zapobiec, należy regularnie sprawdzać i czyścić filtry, korzystać z czystej wody. Warto również wykonywać krótkie przerwy na ochłodzenie silnika (zależnie od modelu – zazwyczaj co około 30-45 minut).
Czy myjki ciśnieniowe Kärcher 7 należy serwisować?
Tak, zaleca się okresowy przegląd przynajmniej raz do roku, lub częściej, w przypadku bardzo silnie eksploatowanych urządzeń. Odpowiednia pielęgnacja przedłuży żywotność urządzenia.