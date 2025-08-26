Myjki ciśnieniowe Kärcher K4

Jak działa myjka ciśnieniowa Kärcher K4?

Urządzenie wykorzystuje wysokie ciśnienie wody, skutecznie usuwając brud, kurz i osady z różnych powierzchni bez potrzeby szorowania. Woda podawana jest przez specjalną lancę, której końcówkę możesz dostosować do konkretnego zadania.

Każda myjka Kärcher K4 łączy zaawansowaną technologię z prostotą użytkowania. Wyposażona jest w silnik indukcyjny chłodzony wodą. Umożliwia regulację ciśnienia, dzięki czemu jest wydajna i pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad pracą urządzenia.