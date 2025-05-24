Myjki ciśnieniowe Kärcher K3
Potrzebujesz uniwersalnego sprzętu, którym wyczyścisz meble ogrodowe, umyjesz samochód lub zrobisz porządek na tarasie? Nowoczesna myjka ciśnieniowa Kärcher K3 to mobilne, wydajne i niezawodne urządzenie. Usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia za pomocą regulowanej lancy spryskującej Vario Power (VPS) i dyszy rotacyjnej z obrotowym strumieniem. Ponadto dzięki łatwemu do wyjęcia zbiornikowi na detergent, masz możliwość szybkiego dopasowania użytego środka czyszczącego do danej powierzchni.
Wybrane myjki ciśnieniowe K 3 dostępne w promocyjnej cenie w sklepie internetowym karcher.pl:
Myjka ciśnieniowa K3 do użytku domowego – jak działa?
Podstawowym mechanizmem zapewniającym skuteczność myjek ciśnieniowych jest „sprężanie” wody doprowadzanej do nich przez wąż wysokociśnieniowy. Strumień wody wyrzucany przez myjkę Kärcher K3 możesz skierować za pomocą pistoletu wysokociśnieniowego na nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Podczas procesu sprężania woda zyskuje na sile tak, że bez trudu wnika nawet w zastarzały brud i odspaja go od powierzchni.
Proces sprężania wody jest możliwy dzięki zastosowaniu w myjkach ciśnieniowych silnika elektrycznego i pompy. W modelu Kärcher K3 pompa jest chroniona przez filtr wody, co zapewnia jej dłuższą żywotność. Jakość myjki Kärcher jest potwierdzona uzyskanym przez firmę certyfikatem ISO 9001. Oznacza to, że wyroby firmy Kärcher spełniają najwyższe standardy produkcji.
Kärcher K3 ciśnieniowa myjka – jakie są jej zastosowania?
Jaka jest myjka ciśnieniowa Kärcher K3? Opinie użytkowników potwierdzają, że to lekkie, kompaktowe i uniwersalne urządzenie, wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Dzięki szerokiemu wyborowi dodatkowych akcesoriów, takich jak np. szczotki, gąbki, wyposażenie do mycia powierzchni twardych i dysze pianowe, myjkę Kärcher K3 można zastosować m.in. do:
- Dokładnego czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych – umyjesz nią taczki, łopaty, grabie i inne sprzęty niezbędne do dbania o teren zielony wokół domu.
- Mebli ogrodowych/tarasowych/balkonowych – za pomocą myjki Kärcher K3 z odpowiednio dobranym detergentem skutecznie oczyścisz stoły, ławy i krzesła wykonane z tworzyw sztucznych, drewna, szkła lub marmuru. Odświeżysz je wraz z początkiem nowego sezonu, pozbywając się nawet zastarzałego brudu.
- Terenu wokół domu i ogród – podłogi tarasowe, elewacja, szyby szklarni czy kostka brukowa wymagająca odświeżenia. Kärcher K3 z akcesoriami to sprzęt, z którym z każdym z tych zadań uporasz się bez problemu.
- Czyszczenia samochodu, motorów i skuterów – dzięki regulacji strumienia wody, możliwości wykorzystania dysz pianowych i różnych detergentów, myjka Kärcher K3 do samochodu upora się z łatwością z brudem i kurzem na karoserii. Woda pod ciśnieniem zmyje również ślady po owadach i pozostałości smarów, paliwa czy olejów.
Ciśnieniowa myjka Kärcher K3 – jakie są jej największe zalety?
Produkty marki Kärcher wyróżniają się trwałością, wydajnością i niezawodnością. Dlaczego warto zainwestować w myjkę Kärcher K3? Oto jej zalety:
- Wysoka skuteczność – mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów i wagi (zaledwie 5 kg bez akcesoriów), myjka ciśnieniowa Kärcher do ogrodu i zastosowań domowych jest urządzeniem o imponującej mocy. Wytwarza ciśnienie 20-120 bar i tłoczy do 380 l wody na godzinę. Za jej pomocą można umyć powierzchnię do 25 m².
- Quick Connect – myjka Kärcher K3 oferuje system umożliwiający szybkie i proste podłączanie węża do pistoletu (bez użycia narzędzi), co skraca czas przygotowania myjki do pracy. Odłączanie również następuje poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie. System Quick Connect ułatwia szybkie korzystanie z myjki, zapewniając bezproblemową i przyjemną eksploatację.
- Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący – łatwy do wyjęcia zbiornik na środki czyszczące sprawia, że szybko możesz przerzucić się z jednego zadania na drugie – zmieniając detergent niezbędny do czyszczenia nowych powierzchni.
- Ergonomiczna obudowa z miejscem na akcesoria – zaprojektowana z myślą o łatwym dostępie do akcesoriów i ich bezproblemowym przechowywaniu. System uchwytów i przegródek ułatwia dostęp do wszystkich elementów. Duży hak umiejscowiony na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.
- Oszczędność wody – dzięki wykorzystaniu mocy regulowanego strumienia wody pod dużym ciśnieniem myjka ciśnieniowa Kärcher K3 szybko i precyzyjnie usuwa brud i zanieczyszczenia. Zużywa przy tym o wiele mniej wody niż trakcie tradycyjnych metod mycia.
- Duży wybór akcesoriów umożliwia pracę na różnych powierzchniach. W zestawie z Kärcher K3 otrzymujesz pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q, lancę Vario Power, dyszę rotacyjną, wąż wysokociśnieniowy (6 m) i złączkę 3/4". Dodatkowo możesz dokupić m.in. akcesoria takie jak:
- wyposażenie do mycia powierzchni twardych (np. szczotka Power i przystawka T-Racer z dwoma dyszami wysokociśnieniowymi, które pozwalają czyścić powierzchnie pionowe)
- różne typy szczotek (np. miękka powierzchniowa, obrotowa do mycia, do felg i kół)
- zestaw do czyszczenia elewacji i szyb
- lanca teleskopowa
- zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur
- dysze i lance do piany
- zestaw do mokrego piaskowania
- Szeroki wybór środków czyszczących – w ofercie marki Kärcher znajdziesz m.in. szampony samochodowe w koncentracie, środki do czyszczenia wnętrza aut, preparaty do usuwania owadów, środki do czyszczenia felg i woski. Dostępne są także detergenty do usuwania zabrudzeń z patio (Patio & Deck), środki do czyszczenia kamienia i płyny do szybkiego usuwania tłuszczy, ptasich odchodów i zanieczyszczeń emisyjnych.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące myjki K3
Jeżeli przed zakupem myjki ciśnieniowej Kärcher K3 potrzebujesz dodatkowych informacji, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące czyszczenia za pomocą tego urządzenia.
Do jakich prac domowych nadaje się myjka K3?
Myjka ciśnieniowa K3 do użytku domowego to sprzęt do usuwania zarówno codziennego brudu (błoto, kurz), jak i zastarzałych osadów (oleje, tłuszcze, smary). Dzięki niej możliwe jest szybkie i bezproblemowe czyszczenie pojazdów (samochodów, rowerów, skuterów i motocykli), mebli ogrodowych, bram, ogrodzeń, tarasów, schodów, kostki brukowej oraz narzędzi ogrodowych. Dzięki dyszy rotacyjnej z obrotowym strumieniem łatwo można usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia.
Myjka ciśnieniowa Kärcher K3 po dokupieniu odpowiednich akcesoriów sprawdzi się również m.in. do mycia szyb i elewacji, skutecznego czyszczenia kół i felg, udrażniania rynien dachowych i rur, a także mokrego piaskowania.
Jakie akcesoria są dołączone do zestawu K3?
Kupując myjkę ciśnieniową Kärcher K3 otrzymujesz:
- pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q;
- lancę Vario Power;
- dyszę rotacyjną;
- wąż wysokociśnieniowy (6 m);
- złączkę 3/4".
Myjka ma wbudowany filtr wody i demontowalny zbiornik na środek czyszczący.
Jakie są wymiary i waga myjki K3?
Myjka ciśnieniowa Kärcher K3 bez wyposażenia waży ok. 5 kg, a z nim jej waga dochodzi do 6,5 kg (7 kg waży z opakowaniem). Myjka Kärcher K3 ma 275 mm długości, 279 mm szerokości i 803 mm wysokości. Na wyposażeniu ma wąż wysokociśnieniowy o długości 6 m.