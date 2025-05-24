Myjki ciśnieniowe Kärcher K3

Myjka ciśnieniowa K3 do użytku domowego – jak działa?

Podstawowym mechanizmem zapewniającym skuteczność myjek ciśnieniowych jest „sprężanie” wody doprowadzanej do nich przez wąż wysokociśnieniowy. Strumień wody wyrzucany przez myjkę Kärcher K3 możesz skierować za pomocą pistoletu wysokociśnieniowego na nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Podczas procesu sprężania woda zyskuje na sile tak, że bez trudu wnika nawet w zastarzały brud i odspaja go od powierzchni.

Proces sprężania wody jest możliwy dzięki zastosowaniu w myjkach ciśnieniowych silnika elektrycznego i pompy. W modelu Kärcher K3 pompa jest chroniona przez filtr wody, co zapewnia jej dłuższą żywotność. Jakość myjki Kärcher jest potwierdzona uzyskanym przez firmę certyfikatem ISO 9001. Oznacza to, że wyroby firmy Kärcher spełniają najwyższe standardy produkcji.