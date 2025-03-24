Myjki ciśnieniowe Kärcher K5

Zalety korzystania z Kärcher K5

Dlaczego warto postawić na myjkę ciśnieniową Kärcher K5? To połączenie wysokiej mocy i nowoczesnych technologii. Z tym urządzeniem sprzątanie staje się szybsze i mniej męczące. Sprawdź, jak prezentuje się specyfikacja Kärcher K5:

Duża moc, jeszcze większa skuteczność

Nie lubisz szorować podjazdu szczotką? Z Kärcher K5 nie musisz! Ciśnienie 145 barów i przepływ wody 500 l/h sprawiają, że nawet zaschnięte błoto czy mech na kostce brukowej nie mają szans. W kilka minut pozbędziesz się zabrudzeń, których usuwanie normalnie zajęłoby Ci znacznie więcej czasu.

Silnik chłodzony wodą – wytrzymały i niezawodny

Boisz się, że myjka przegrzeje się przy dłuższym użytkowaniu? Kärcher K5 ma silnik chłodzony wodą. To oznacza, że możesz korzystać z urządzenia nawet przez dłuższy czas bez ryzyka uszkodzenia. Dzięki takiej konstrukcji myjka działa cicho i ma dłuższą żywotność niż modele z silnikiem powietrznym. Dzięki temu jest to inwestycja na lata, a nie sprzęt na jeden sezon.

Regulacja ciśnienia w kilka sekund

Nie zawsze potrzebujesz maksymalnej mocy? Kärcher K5 ma lancę Vario Power, która pozwala Ci dopasować strumień wody do czyszczonej powierzchni. Wystarczy przekręcić dyszę. Dzięki temu możesz delikatnie umyć samochód lub z pełną mocą wyczyścić kostkę brukową.

Dysza rotacyjna – koniec z uporczywym brudem

Martwią Cię tłuste plamy na podjeździe, albo zielony nalot na elewacji? Dysza rotacyjna działa jak mały wodny młot pneumatyczny – obraca się, rozbija brud i wypłukuje go. Rozwiązanie to dobrze działa nawet na trudnych powierzchniach, takich jak beton, cegła czy kamień. Nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia nie mają szans w starciu dyszą rotacyjną.

Łatwy transport i wygodne przechowywanie

Urządzenie wysokociśnieniowe wcale nie musi być ciężkie i niewygodne w przenoszeniu. Kärcher K5 ma duże koła i teleskopowy uchwyt, dzięki czemu łatwo przewieziesz sprzęt w dowolne miejsce. Jeśli wybierzesz wersję Premium, dostaniesz też bęben na wąż – koniec z plączącym się przewodem! Dzięki temu przechowywanie i używanie myjki stanie się jeszcze wygodniejsze.