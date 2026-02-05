Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery Set

Akumulator i szybka ładowarka w zestawie: bateryjne nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery Set. Obrotowy uchwyt 180° oraz zgarniacz do gałęzi zapewniają wygodne przycinanie żywopłotu.

Koniec ze zmęczeniem rąk i ramion w trakcie pracy: Dzięki obrotowemu uchwytowi 180°, bateryjne nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battey Set gwarantują wygodną pozycję roboczą każdej pracy np. w pionie. Dodatkowo nożyce akumulatorowe posiadają wiele przydatnych funkcji. Bezpieczny włącznik oburęczny zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu urządzenia. Funkcja piły sprawia, że cięcie grubszych gałęzi staje się błahostką. System antyblokujący gwarantuje nieprzerwaną pracę. A zgarniacz zmiata ścięte gałązki, które w przeciwnym wypadku wylądowałyby w żywopłocie, wprost na ziemię. Ostrze bateryjnych nożyc szlifowane jest diamentowo, dzięki czemu pozostawia precyzyjnie przycięty żywopłot. Dodatkowa osłona ostrza z wbudowanym wieszakiem chroni budynki, posadzki i samo ostrze przed uszkodzeniem - pozwalając na powieszenie urządzenia na ścianie aby zaoszczędzić miejsce. Zestaw zawiera jedną baterię i szybką ładowarkę.

Cechy i zalety
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery Set: Obrotowy tylny uchwyt
Obrotowy tylny uchwyt
Uchwyt można obracać o 180 ° w kilku krokach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery Set: Zgarniacz do żywopłotu
Zgarniacz do żywopłotu
Wygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery Set: Funkcja piły
Funkcja piły
Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze szlifowane diamentowo
  • Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
  • Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
  • Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Oburęczny włącznik
  • Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia (cm) 50
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 22
Regulacja prędkości nie
Prędkość ostrza (cięć/min) 2700
Rodzaj noży koszących Kłute, diamentowy szlif
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 325 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 40 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,9
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 213 x 188

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Osłona noży
  • Zgarniacz do żywopłotu

Wyposażenie

  • Uchwyt: obrotowa
  • Funkcja piły
  • Osłona kontrolna
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
  • Krzewy
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.