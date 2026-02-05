Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery Set
Akumulator i szybka ładowarka w zestawie: bateryjne nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery Set. Obrotowy uchwyt 180° oraz zgarniacz do gałęzi zapewniają wygodne przycinanie żywopłotu.
Koniec ze zmęczeniem rąk i ramion w trakcie pracy: Dzięki obrotowemu uchwytowi 180°, bateryjne nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battey Set gwarantują wygodną pozycję roboczą każdej pracy np. w pionie. Dodatkowo nożyce akumulatorowe posiadają wiele przydatnych funkcji. Bezpieczny włącznik oburęczny zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu urządzenia. Funkcja piły sprawia, że cięcie grubszych gałęzi staje się błahostką. System antyblokujący gwarantuje nieprzerwaną pracę. A zgarniacz zmiata ścięte gałązki, które w przeciwnym wypadku wylądowałyby w żywopłocie, wprost na ziemię. Ostrze bateryjnych nożyc szlifowane jest diamentowo, dzięki czemu pozostawia precyzyjnie przycięty żywopłot. Dodatkowa osłona ostrza z wbudowanym wieszakiem chroni budynki, posadzki i samo ostrze przed uszkodzeniem - pozwalając na powieszenie urządzenia na ścianie aby zaoszczędzić miejsce. Zestaw zawiera jedną baterię i szybką ładowarkę.
Cechy i zalety
Obrotowy tylny uchwytUchwyt można obracać o 180 ° w kilku krokach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.
Zgarniacz do żywopłotuWygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Funkcja piłySzczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze szlifowane diamentowo
- Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
- Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
- Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia (cm)
|50
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|22
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|2700
|Rodzaj noży koszących
|Kłute, diamentowy szlif
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 325 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 40 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 83
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|970 x 213 x 188
* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Osłona noży
- Zgarniacz do żywopłotu
Wyposażenie
- Uchwyt: obrotowa
- Funkcja piły
- Osłona kontrolna
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
