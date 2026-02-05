Koniec ze zmęczeniem rąk i ramion w trakcie pracy: Dzięki obrotowemu uchwytowi 180°, bateryjne nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battey Set gwarantują wygodną pozycję roboczą każdej pracy np. w pionie. Dodatkowo nożyce akumulatorowe posiadają wiele przydatnych funkcji. Bezpieczny włącznik oburęczny zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu urządzenia. Funkcja piły sprawia, że cięcie grubszych gałęzi staje się błahostką. System antyblokujący gwarantuje nieprzerwaną pracę. A zgarniacz zmiata ścięte gałązki, które w przeciwnym wypadku wylądowałyby w żywopłocie, wprost na ziemię. Ostrze bateryjnych nożyc szlifowane jest diamentowo, dzięki czemu pozostawia precyzyjnie przycięty żywopłot. Dodatkowa osłona ostrza z wbudowanym wieszakiem chroni budynki, posadzki i samo ostrze przed uszkodzeniem - pozwalając na powieszenie urządzenia na ścianie aby zaoszczędzić miejsce. Zestaw zawiera jedną baterię i szybką ładowarkę.