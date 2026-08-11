Wyposażony w ogniwa litowo-jonowe akumulator zapewnia stałą wydajność. Ogniwa zapobiegają również samorozładowaniu się akumulatora, a także utratę pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania (efekt pamięci). Ponadto pozostały czas pracy, poziom naładowania i pojemność akumulatora są cały czas wyświetlane na zintegrowanym wyświetlaczu LCD przy użyciu innowacyjnej technologii Real Time Technology. Akumulator 18 V/5,0 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 18 V.