Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah

18 V / 5.0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.

Wyposażony w ogniwa litowo-jonowe akumulator zapewnia stałą wydajność. Ogniwa zapobiegają również samorozładowaniu się akumulatora, a także utratę pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania (efekt pamięci). Ponadto pozostały czas pracy, poziom naładowania i pojemność akumulatora są cały czas wyświetlane na zintegrowanym wyświetlaczu LCD przy użyciu innowacyjnej technologii Real Time Technology. Akumulator 18 V/5,0 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 18 V.

Cechy i zalety
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah: Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Zintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas ładowania i stan naładowania.
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah: Platforma bateryjna Kärcher 18 V
Platforma bateryjna Kärcher 18 V
Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery. Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power+.
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah: Bateria litowo-jonowa
Bateria litowo-jonowa
Akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą moc, zapobiegając samorozładowaniu się i efektowi pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
  • Przedłuża żywotność ogniw baterii.
Stopień ochrony IPX 5 — zabezpieczenie przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków
  • Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
  • Najwyższa jakość dzięki wydajnemu buforowi ciepła oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Solidna obudowa
  • Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 5
Energia (Wh) 90
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 88 x 73
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah

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