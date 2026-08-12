Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah

Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.

W zestawie znajduje się 18 V / 5.0 Ah bateria litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania oraz szybka ładowarka do baterii 18 V. Umożliwia naładowanie baterii 5.0 Ah do 80 % w zaledwie 94 minuty.

Cechy i zalety
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah: Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas do pełnego naładowania oraz aktualny poziom naładowania.
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah: Wymienna bateria 18 V
Wymienna bateria 18 V
Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher.
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah: Szybka ładowarka 18 V
Szybka ładowarka 18 V
Ładuje wymienny akumulator 18 V/5,0 Ah Kärcher do 80% w 94 minuty.
Bateria litowo-jonowa
  • Zapewnia optymalną wydajność baterii i zabezpiecza ją przed samorozładowaniem i efektem pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
  • Przedłuża żywotność ogniw baterii.
Spełnia normę IPX5 – ochrona przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków pod ciśnieniem maksymalnym 12,5 l/min.
  • Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
  • Wysoka wydajność baterii dzięki dobremu odprowadzaniu ciepła.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Możliwość montażu na ścianie
  • Bezproblemowy montaż ładowarki na ścianie.
Solidna obudowa
  • Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 5
czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki Bateria 18 V / 5.0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Moc znamionowa (A) 2,5
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor czarny
Waga (kg) 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 1,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 184 x 133 x 147

Zakres dostawy

  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah

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