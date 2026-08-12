Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah
Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.
W zestawie znajduje się 18 V / 5.0 Ah bateria litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania oraz szybka ładowarka do baterii 18 V. Umożliwia naładowanie baterii 5.0 Ah do 80 % w zaledwie 94 minuty.
Cechy i zalety
Technologia pokazująca aktualny stan bateriiWyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas do pełnego naładowania oraz aktualny poziom naładowania.
Wymienna bateria 18 VDo wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher.
Szybka ładowarka 18 VŁaduje wymienny akumulator 18 V/5,0 Ah Kärcher do 80% w 94 minuty.
Bateria litowo-jonowa
- Zapewnia optymalną wydajność baterii i zabezpiecza ją przed samorozładowaniem i efektem pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
- Przedłuża żywotność ogniw baterii.
Spełnia normę IPX5 – ochrona przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków pod ciśnieniem maksymalnym 12,5 l/min.
- Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
- Wysoka wydajność baterii dzięki dobremu odprowadzaniu ciepła.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Możliwość montażu na ścianie
- Bezproblemowy montaż ładowarki na ścianie.
Solidna obudowa
- Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|5
|czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki
|
Bateria 18 V / 5.0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|184 x 133 x 147
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- AD 2 Battery Set
- BLV 18-200 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- CNS 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- GSH 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HGE 2-18
- HGE 3-18
- HGE 3-18 BATTERY SET
- KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LBL 2 Battery Set
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 2-18 Battery Set
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PHG 2-18
- PSU 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PSW 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Battery Set
- TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WRE 18-55 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WRE 18-55 Battery Set
Urządzenia archiwalne
- HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HGE 18-50 Battery Set
- KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 5 Battery Set
- KHB 6 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 6 Battery Set
- LMO 18-33 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LMO 18-33 Battery Set
- LMO 18-36 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LMO 18-36 Battery Set
- LTR 18-25 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.