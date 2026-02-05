Zasilane bateryjnie nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery Set są wyjątkowo lekkie, zapewniając dzięki temu łatwą, bezwysiłkową pracę, bez zmęczenia rąk i ramion. Ich ergonomiczny uchwyt sprawia, że obsługa jest łatwa i wygodna. Ostrze szlifowane diamentowo gwarantuje precyzyjne cięcie. Poza tym przypadkowe uruchomienie bezprzewodowych nożyc jest niemożliwe dzięki oburęcznemu bezpiecznemu włącznikowi. Zestaw zawiera jedną baterię i ładowarkę.