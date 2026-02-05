Kärcher HGE 18-45 - Akumulatorowe nożyce do żywopłotu

Kärcher HGE 18-45 to wyjątkowo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotu umożliwiające swobodną i komfortową pracę bez obciążania rąk i ramion. Ergonomiczny uchwyt gwarantuje łatwość obsługi, a diamentowo szlifowane ostrze nożyc akumulatorowych Kärcher HGE 18-45 zapewnia precyzyjne i zarazem łatwe cięcie. Bezprzewodowa technologia pozostawia nieograniczoną swobodę ruchów a bezpieczeństwo użytkowanie zapewnia oburęczny włącznik, uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie urządzenia.

Parametry zestawu Kärcher HGE 18-45:

  • Zasilanie: akumulator 18V 2,5Ah i szybka ładowarka 18V w zestawie
  • Długość cięcia: 45 cm
  • Oburęczny włącznik

Zasilane bateryjnie nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery Set są wyjątkowo lekkie, zapewniając dzięki temu łatwą, bezwysiłkową pracę, bez zmęczenia rąk i ramion. Ich ergonomiczny uchwyt sprawia, że obsługa jest łatwa i wygodna. Ostrze szlifowane diamentowo gwarantuje precyzyjne cięcie. Poza tym przypadkowe uruchomienie bezprzewodowych nożyc jest niemożliwe dzięki oburęcznemu bezpiecznemu włącznikowi. Zestaw zawiera jedną baterię i ładowarkę.

Cechy i zalety
Lekka
Bez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.
Ostrze szlifowane diamentowo
Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Oburęczny włącznik
  • Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia (cm) 45
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 18
Regulacja prędkości nie
Prędkość ostrza (cięć/min) 2700
Rodzaj noży koszących Kłute, diamentowy szlif
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 250 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 35 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,7
Waga z opakowaniem (kg) 4,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 895 x 243 x 171

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Osłona noży
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery Set

Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
  • Krzewy
Akcesoria
Części zamienne

