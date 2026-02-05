Kärcher HGE 18-45 - Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
Kärcher HGE 18-45 to wyjątkowo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotu umożliwiające swobodną i komfortową pracę bez obciążania rąk i ramion. Ergonomiczny uchwyt gwarantuje łatwość obsługi, a diamentowo szlifowane ostrze nożyc akumulatorowych Kärcher HGE 18-45 zapewnia precyzyjne i zarazem łatwe cięcie. Bezprzewodowa technologia pozostawia nieograniczoną swobodę ruchów a bezpieczeństwo użytkowanie zapewnia oburęczny włącznik, uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie urządzenia.
Parametry zestawu Kärcher HGE 18-45:
- Zasilanie: akumulator 18V 2,5Ah i szybka ładowarka 18V w zestawie
- Długość cięcia: 45 cm
- Oburęczny włącznik
Zasilane bateryjnie nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery Set są wyjątkowo lekkie, zapewniając dzięki temu łatwą, bezwysiłkową pracę, bez zmęczenia rąk i ramion. Ich ergonomiczny uchwyt sprawia, że obsługa jest łatwa i wygodna. Ostrze szlifowane diamentowo gwarantuje precyzyjne cięcie. Poza tym przypadkowe uruchomienie bezprzewodowych nożyc jest niemożliwe dzięki oburęcznemu bezpiecznemu włącznikowi. Zestaw zawiera jedną baterię i ładowarkę.
Cechy i zalety
LekkaBez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.
Ostrze szlifowane diamentowoOstrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwytWygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia (cm)
|45
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|18
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|2700
|Rodzaj noży koszących
|Kłute, diamentowy szlif
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 250 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 35 (2,5 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|300
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|895 x 243 x 171
* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Osłona noży
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.