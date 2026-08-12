Szybka ładowarka 18 V

Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.

Dzięki zintegrowanemu uchwytowi ściennemu szybką ładowarkę można bardzo łatwo przytwierdzić do ściany. Szybka ładowarka ładuje wymienny akumulator 18 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w zaledwie 44 minuty. Można jej również używać do ładowania wszystkich innych wymiennych akumulatorów 18 V w platformie bateryjnej Kärcher 18 V Battery Power.

Cechy i zalety
Szybka ładowarka 18 V: Szybka ładowarka
Szybka ładowarka
Ładuje wymienny akumulator 18 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w 44 minuty. Ładuje wymienny akumulator 18 V/5,0 Ah Kärcher do 80% w 94 minuty.
Szybka ładowarka 18 V: Szeroki zakres zastosowań
Szeroki zakres zastosowań
Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher.
Szybka ładowarka 18 V: Możliwość montażu na ścianie
Możliwość montażu na ścianie
Schludne mocowanie na ścianie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki Bateria 18 V / 2.5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

Bateria 18 V / 5.0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Moc znamionowa (A) 2,5
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 184 x 133 x 88
Szybka ładowarka 18 V
Szybka ładowarka 18 V

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