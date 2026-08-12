Dzięki zintegrowanemu uchwytowi ściennemu szybką ładowarkę można bardzo łatwo przytwierdzić do ściany. Szybka ładowarka ładuje wymienny akumulator 18 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w zaledwie 44 minuty. Można jej również używać do ładowania wszystkich innych wymiennych akumulatorów 18 V w platformie bateryjnej Kärcher 18 V Battery Power.