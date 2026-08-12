Szybka ładowarka 18 V
Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.
Dzięki zintegrowanemu uchwytowi ściennemu szybką ładowarkę można bardzo łatwo przytwierdzić do ściany. Szybka ładowarka ładuje wymienny akumulator 18 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w zaledwie 44 minuty. Można jej również używać do ładowania wszystkich innych wymiennych akumulatorów 18 V w platformie bateryjnej Kärcher 18 V Battery Power.
Cechy i zalety
Szybka ładowarkaŁaduje wymienny akumulator 18 V/2,5 Ah Kärcher do 80% w 44 minuty. Ładuje wymienny akumulator 18 V/5,0 Ah Kärcher do 80% w 94 minuty.
Szeroki zakres zastosowańKompatybilna ze wszystkimi akumulatorami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher.
Możliwość montażu na ścianieSchludne mocowanie na ścianie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki
|
Bateria 18 V / 2.5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Bateria 18 V / 5.0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|184 x 133 x 88
Wideo
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