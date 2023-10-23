Jak pozbyć się chwastów bez chemii?

Jak pozbyć się chwastów domowymi sposobami?

Chwasty to rośliny, które w ogrodzie są niepożądane, rosną bez pożytku i przeszkadzają. Co najważniejsze, stanowią konkurencję dla uprawianych roślin – tłumią ich wzrost, zabierając światło, wodę i składniki odżywcze. Dodatkowo szybko się rozprzestrzeniają i trudno je usunąć. Chwasty są także nieestetyczne. Przykładem może być mech na kostce brukowej. To najważniejsze powody pozbywania się chwastów.

Najprostszym sposobem na pozbycie się chwastów jest pielenie. Ręczne usuwanie wymaga jednak dużo czasu, wysiłku i systematyczności. Alternatywą są środki chemiczne. To rozwiązanie niesie jednak za sobą wiele efektów niepożądanych. Trzeba mieć świadomość, że herbicydy szkodzą nie tylko chwastom, lecz także innym roślinom, glebie, zwierzętom, ludziom i zatruwają środowisko. Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów na chwasty. Aby się ich pozbyć, można sięgnąć po produkty, które są łatwo dostępne, tanie i przede wszystkim bezpieczne dla środowiska, ludzi i zwierząt.

Z produktów, które mamy w domu, możemy sporządzić skuteczne mieszanki na chwasty. Następnie wystarczy wlać je do akumulatorowego opryskiwacza ogrodowego i opryskać niepożądane rośliny. Oto lista produktów, które pomagają zwalczać chwasty:

Ocet – to tani, ekologiczny i biodegradowalny środek, który niszczy rośliny, a także odstrasza mrówki i owady. Trzeba jednak pamiętać, że ocet może zniszczyć także rośliny uprawne.

– to tani, ekologiczny i biodegradowalny środek, który niszczy rośliny, a także odstrasza mrówki i owady. Trzeba jednak pamiętać, że ocet może zniszczyć także rośliny uprawne. Soda oczyszczona – ma szerokie zastosowanie w ogrodnictwie, oprócz działania chwastobójczego, zwalcza także szkodniki i choroby.

– ma szerokie zastosowanie w ogrodnictwie, oprócz działania chwastobójczego, zwalcza także szkodniki i choroby. Sól kuchenna – to doskonały, naturalny herbicyd, ale trzeba pamiętać, że może mieć negatywny wpływ na glebę, dlatego należy używać jej ostrożnie i w umiarkowanych ilościach.

– to doskonały, naturalny herbicyd, ale trzeba pamiętać, że może mieć negatywny wpływ na glebę, dlatego należy używać jej ostrożnie i w umiarkowanych ilościach. Boraks – dostępny jest w aptekach, to dobry sposób na chwasty rosnące pomiędzy płytami chodnikowymi.

– dostępny jest w aptekach, to dobry sposób na chwasty rosnące pomiędzy płytami chodnikowymi. Spirytus lub wódka – alkohol działa destrukcyjnie na powłokę woskową liści chwastów i zwiększa ich wrażliwość na promienie słoneczne, co skutkuje poparzeniem i w konsekwencji obumieraniem.

– alkohol działa destrukcyjnie na powłokę woskową liści chwastów i zwiększa ich wrażliwość na promienie słoneczne, co skutkuje poparzeniem i w konsekwencji obumieraniem. Gorąca woda – uszkadza chwasty, niszcząc ich struktury komórkowe.

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Wykorzystując domowe mieszanki na chwasty, trzeba pamiętać, aby dostosować ich skład do podłoża, rodzaju roślin oraz zachować odpowiednie proporcje.

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