Jak skutecznie zamiatać podjazd i taras w ogrodzie?

Wybór odpowiednich narzędzi i przygotowanie do zamiatania

Sprzątanie podjazdu i tarasu polega przede wszystkim na ich regularnym zamiataniu. Usuwanie liści, kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń jest kluczowe dla utrzymania porządku i zapobiega gromadzeniu się brudu, który później trudno jest usunąć. Aby zamiatanie było skuteczne, efektywne i możliwie jak najszybsze, wybierz odpowiednie narzędzia i przygotuj się do tego zadania.

Przede wszystkim przed rozpoczęciem zamiatania usuń duże przeszkody, takie jak kamienie czy gałęzie, które mogą utrudnić zadanie. Jeśli na tarasie lub podjeździe są rośliny w doniczkach lub inne przedmioty, zabezpiecz je, aby nie uległy przypadkowemu uszkodzeniu.

Upewnij się, że warunki pogodowe są odpowiednie. Unikaj zamiatania, gdy wieje silny wiatr, który może rozwiewać zanieczyszczenia, przez co praca staje się nieefektywna i bardziej czasochłonna. Poza tym w takich warunkach kurz i pył mogą unosić się w powietrzu, co jest niekorzystne dla układu oddechowego. Nie zamiataj także podczas deszczu, ponieważ mokry brud jest trudniejszy do zbierania i może pozostawiać plamy na podjeździe lub tarasie. Poza tym praca w deszczu może być niebezpieczna z powodu śliskiej powierzchni i zmniejszonej widoczności.

Zadbaj o wygodne ubranie i obuwie, które umożliwią Ci swobodne poruszanie się podczas zamiatania. Załóż także rękawice ochronne, aby chronić dłonie. Nie zapomnij o przygotowaniu odpowiednich narzędzi do zamiatania. Możesz użyć:

● miotły z włosiem dostosowanym do rodzaju podłoża – do kostki brukowej lub nawierzchni kamiennej użyj miotły z mocnym włosiem, a do tarasu drewnianego lepiej wybierz szczotkę z delikatniejszymi włóknami;

● łopaty, która posłuży do zbierania zanieczyszczeń;

● pojemnika lub worka na brud, do którego będziesz wsypywać zebrane zanieczyszczenia;

● zamiatarki Kärcher S 6 Twin;

● akumulatorowego odkurzacza do liści Kärcher BLV 36-240.

Jeśli zależy Ci na doskonałym i szybkim efekcie przy minimalnym nakładzie pracy, wybierz dwa ostatnie rozwiązania. Zamiatarka S 6 Twin Kärcher pozwala zamiatać 5 razy szybciej niż przy użyciu miotły! Co ważne, praca jest niemal bezwysiłkowa, a zanieczyszczenia są zbierane skutecznie i to bez wzniecania pyłu i kurzu.

Głównymi elementami zamiatarki ręcznej są szczotki – walcowa i dwie boczne, które dokładnie zbierają zanieczyszczenia nawet z narożników czy krawężników. Usuwają: liście, kapsle, papierki, żwir, piasek itd. Śmieci trafiają wprost do dużego pojemnika, który łatwo się opróżnia, bez kontaktu z brudem. Dzięki temu nie trzeba się schylać i zbierać zanieczyszczeń.

Zamiatarka do kostki to uniwersalne urządzenie do sprzątania wokół domu przez cały rok. Wiosną szybko i sprawnie pozamiatasz nią np. płatki z przekwitających drzew i krzewów. W sezonie letnim usuniesz kurz, pył i piasek. Jesienią pozbędziesz się suchych liści, a zimą przyda się ona np. do zmiatania żwiru. Zamiatarka Kärcher sprawia, że sprzątanie tarasu czy kostki brukowej jest zdecydowanie łatwiejsze i szybsze, co sprzyja regularności czyszczenia.

Kolejnym urządzeniem, którego także można używać do porządków wokół domu przez cały rok, jest akumulatorowy odkurzacz do liści BLV 36-240 Kärcher. Oprócz liści usuwa ścinki po przycinaniu krzewów i żywopłotu, wyrwane chwasty, skoszoną trawę oraz inne zielone odpadki, w tym mokre. Odkurzacz ma funkcję dmuchawy i metalowe koło rozdrabniające, co oznacza, że jest wielofunkcyjny.