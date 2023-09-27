Jak założyć i zbudować kompostownik? Praktyczny przewodnik

Do kompostownika nie wrzucaj:

● nadgniłych i uszkodzonych przez choroby oraz szkodniki resztek roślinnych, np. liści kasztanowca porażonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka – zarodniki grzybów czy larwy szkodników mogą przetrwać proces kompostowania, a następnie dostać się do gleby wraz z gotowym kompostem,

● chwastów z nasionami – nasiona wraz z kompostem mogą zostać rozsypane w ogrodzie,

● solonych i tłustych odpadków kuchennych – sól i tłuszcz spowalniają rozkład materii,

● mięsa, ryb, produktów mlecznych – rozkładające się resztki pochodzenia zwierzęcego są miejscem namnażania się szkodliwych drobnoustrojów i mogą przyciągać szczury,

● resztek warzyw gotowanych w wywarze mięsnym – będą się psuć i wydzielać nieprzyjemny zapach,

● skórek z cytrusów, które zawierają substancje chemiczne i konserwanty,

● plastiku, szkła, metalu,

● malowanego i impregnowanego drewna.

Pamiętaj, że na efektywność procesu kompostowania, w tym tempo rozkładu organicznych odpadów i jakość kompostu, wpływa odpowiedni stosunek węgla do azotu. W praktyce oznacza to, że należy zachować właściwe proporcje pomiędzy materią zieloną a brązową. Zasada jest prosta – kompost powinien składać się:

● w 40% z odpadów organicznych mokrych (materia zielona), które są bogate w azot, np. resztek warzyw, trawy, kawowych fusów,

● w 60% z resztek organicznych suchych (materia brązowa) zawierających węgiel, np. suchych liści, papieru, gałęzi itp.2

Zbyt duża ilość materiałów bogatych w węgiel może spowolnić proces kompostowania. Z kolei nadmiar resztek zawierających azot może prowadzić do powstania nieprzyjemnego zapachu i utraty składników odżywczych.