Jaką podłogę na taras wybrać, aby łatwo utrzymać ją w czystości?

Podłoga z drewna na tarasie – czy łatwo ją czyścić?

Tarasowe podłogi drewniane cieszą się niesłabnącą popularnością. Jeśli uznajemy, że taras, balkon czy patio są częścią łączącą nasz dom z ogrodem, podłoga z desek wydaje się najbardziej naturalnym przejściem „od kultury do natury”. Drewniane podłogi tarasowe dodają tej przestrzeni uroku i tworzą przyjemne miejsce do odpoczynku nie tylko w domkach letniskowych czy miejskich domach jednorodzinnych, ale także w budynkach wielorodzinnych.

W sklepach dostępne są różne rodzaje drewnianych podłóg tarasowych:

· Podłogi z drewna miękkiego (sosna, świerk). Deski idealnie nadają się do tarasów o umiarkowanym natężeniu ruchu. Są łatwe w obróbce, mają estetyczny wygląd, ale wymagają regularnego lakierowania lub impregnacji.

· Podłogi z drewna średnio twardego (modrzew). Deski mają wysoką wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne, grzyby i pasożyty.

· Podłogi z drewna egzotycznego (teak, ipe, cumaru, tatajuba, garapa). Deski są bardzo trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Mają naturalną odporność na wilgoć, co minimalizuje tendencję do gnicia i biodegeneracji.

· Podłogi kompozytowe. Deski kompozytowe mogą do złudzenia przypominać naturalne drewno. To mieszanka drewna i tworzyw sztucznych, odporna na warunki atmosferyczne.

Każdą podłogę z drewna możesz utrzymać w czystości za pomocą Patio Cleanera Kärcher PCL 3-18. To kompaktowe urządzenie myjące, które można podłączyć do węża ogrodowego, a dwie obrotowe szczotki walcowe ze zintegrowanym systemem podawania wody bardzo dokładnie usuną i wypłuczą wszelkie zanieczyszczenia z ryflowanych desek. Niewielki Patio Cleaner ma w zestawie 18-woltowy akumulator oraz szybką ładowarkę.