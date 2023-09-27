Jaką podłogę na taras wybrać, aby łatwo utrzymać ją w czystości?
Podłoga na tarasie powinna nie tylko domykać aranżację przestrzeni, ale przede wszystkim być łatwa w utrzymaniu w czystości. W ciepłych miesiącach nasze życie rodzinne i towarzyskie przenosi się na taras, który jest wyjątkowo intensywnie użytkowany. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na tradycyjną podłogę z płytek gresowych bądź klinkierowych, czy postawimy na drewno, kompozyt albo beton, zawsze ważne jest regularne czyszczenie. Nowoczesne myjki ciśnieniowe do mycia tarasu pozwalają łatwo i szybko uporać się z zanieczyszczeniami i przez cały rok cieszyć się dostępnością zadbanej, przyjaznej użytkownikom przestrzeni.
Podłoga z drewna na tarasie – czy łatwo ją czyścić?
Tarasowe podłogi drewniane cieszą się niesłabnącą popularnością. Jeśli uznajemy, że taras, balkon czy patio są częścią łączącą nasz dom z ogrodem, podłoga z desek wydaje się najbardziej naturalnym przejściem „od kultury do natury”. Drewniane podłogi tarasowe dodają tej przestrzeni uroku i tworzą przyjemne miejsce do odpoczynku nie tylko w domkach letniskowych czy miejskich domach jednorodzinnych, ale także w budynkach wielorodzinnych.
W sklepach dostępne są różne rodzaje drewnianych podłóg tarasowych:
· Podłogi z drewna miękkiego (sosna, świerk). Deski idealnie nadają się do tarasów o umiarkowanym natężeniu ruchu. Są łatwe w obróbce, mają estetyczny wygląd, ale wymagają regularnego lakierowania lub impregnacji.
· Podłogi z drewna średnio twardego (modrzew). Deski mają wysoką wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne, grzyby i pasożyty.
· Podłogi z drewna egzotycznego (teak, ipe, cumaru, tatajuba, garapa). Deski są bardzo trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Mają naturalną odporność na wilgoć, co minimalizuje tendencję do gnicia i biodegeneracji.
· Podłogi kompozytowe. Deski kompozytowe mogą do złudzenia przypominać naturalne drewno. To mieszanka drewna i tworzyw sztucznych, odporna na warunki atmosferyczne.
Każdą podłogę z drewna możesz utrzymać w czystości za pomocą Patio Cleanera Kärcher PCL 3-18. To kompaktowe urządzenie myjące, które można podłączyć do węża ogrodowego, a dwie obrotowe szczotki walcowe ze zintegrowanym systemem podawania wody bardzo dokładnie usuną i wypłuczą wszelkie zanieczyszczenia z ryflowanych desek. Niewielki Patio Cleaner ma w zestawie 18-woltowy akumulator oraz szybką ładowarkę.
Płytki na tarasie – czy łatwo je umyć?
Na balkonach i tarasach najczęściej układane są dwa rodzaje płytek ceramicznych: płytki klinkierowe albo gres.
· Płytki klinkierowe (wysokiej jakości glina zmieszana z piaskiem i wypalana w temperaturze ponad 1000°C) – są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i warunki pogodowe.
· Płytki gresowe (kamionka szlachetna, czyli mieszanka gliny, kaolinu, piasku kwarcowego, skalenia i szamotu, prasowana pod dużym naciskiem i wypalana w temperaturze 1200–1300°C) – dobrze znoszą duże natężenie ruchu, są mrozoodporne. Możemy wybierać między gresem polerowanym a szkliwionym. Ten pierwszy wymaga impregnacji, bo otwarte w procesie polerowania pory łatwo chłoną brud.
Wymienione rodzaje płytek tarasowych można czyścić poręczną i wygodną myjką ciśnieniową Kärcher K5 lub kompaktową K7.
Myjka ciśnieniowa Kärcher K5 z teleskopowym uchwytem oraz systemem podawania środka czyszczącego Plug ‘n’ Clean, czyli bezpośrednio z butelki (nie trzeba przelewać go do dodatkowego zbiornika), to aż trzy poziomy ciśnienia, które możesz ustawić w zależności od stopnia zabrudzenia płytek tarasowych. Zarówno model K5, jak i K7 to urządzenia ciśnieniowe z całodobowym dostępem do konsultanta mobilnego online w aplikacji Home & Garden.
Podłoga z betonu na patio – jak ją czyścić?
Jeśli decydujesz się na podłogę z betonu, zwykle wybierasz beton niepolerowany albo polerowany. Czym się różnią?
· Beton niepolerowany nie jest specjalistycznie szlifowany ani polerowany. Z uwagi na swój naturalny, surowy charakter (widoczne cząstki kruszywa i tekstura), jest szczególnie popularny w projektach o estetyce industrialnej. Podłoga z betonu niepolerowanego jest trwała i ma tendencję do bardziej naturalnego starzenia się, czego oczekują wielbiciele stylu loftowego, modernistycznego oraz industrialnego. Beton niepolerowany ma lepsze właściwości antypoślizgowe niż polerowany.
· Beton polerowany jest szlifowany i polerowany na powierzchni za pomocą specjalistycznego sprzętu, może przypominać naturalny kamień, także marmur. Ma elegancki i nowoczesny wygląd i nadaje tarasowi luksusowy charakter. Jest wyjątkowo trwały i odporny na zużycie, ścieranie oraz plamy, a także łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu.
Oba rodzaje podłóg betonowych można wygodnie czyścić za pomocą poręcznej myjki ciśnieniowej Kärcher KHB 4-18 PLUS. To akumulatorowe urządzenie do zaawansowanego czyszczenia, mające w wyposażeniu składany zbiornik na wodę, co sprawia, że przyłącze wody nie jest konieczne – możesz myć podłogę także w trudno dostępnych miejscach.
Kamienna posadzka w ogrodzie – jak o nią dbać?
Wybór kamienia na podłogę tarasową zależy przede wszystkim od preferencji estetycznych, budżetu oraz oczekiwań dotyczących trwałości i konserwacji. Do stworzenia podłogi na tarasie można wykorzystać następujące rodzaje kamienia:
· Granit – bardzo trwały, o dużej odporności na ścieranie, plamy i uszkodzenia. Dostępny w różnych kolorach i łatwy w konserwacji, ale jego zimna powierzchnia, która nie akumuluje ciepła, odstręcza wielu potencjalnych użytkowników.
· Marmur – luksusowy kamień o różnorodnych barwach i unikalnych wzorach, ale miękki i delikatny, co może powodować szybsze zniszczenia mechaniczne i zaplamienia. Wymaga regularnej konserwacji.
· Piaskowiec – kamień o naturalnej teksturze i chropowatej powierzchni, co utrudnia czyszczenie i generuje podatność na uszkodzenia. Daje wrażenie przytulności i naturalności.
Wszystkie rodzaje podłóg i posadzek z kamienia można wygodnie odkurzać za pomocą odkurzacza uniwersalnego Kärcher WD 6 P S, który wciągnie kurz, pył i zanieczyszczenia. To urządzenie idealne do czyszczenia tarasu, balkonu, patio i elementów architektury ogrodowej, w tym wszelkiego rodzaju ścieżek czy podestów z kamienia.