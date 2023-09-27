Jaki oczyszczacz powietrza wybrać – ranking najlepszych oczyszczaczy powietrza Kärcher
Czyste powietrze to fundament zdrowego życia. Obecnie jednak poziom jego zanieczyszczenia jest wysoki i stale się pogarsza. Oczyszczacz powietrza staje się więc niezastąpionym sprzymierzeńcem w walce o poprawę jakości naszego życia i zdrowia. Na co zwrócić uwagę przed cem? Jaki oczyszczacz powietrza kupić, aby efektywnie usuwał zanieczyszczenia i alergeny z pomieszczeń, zapewniając zdrowy klimat w domu? Przeczytaj nasz poradnik!
Jak wybrać oczyszczacz powietrza? Kluczowe parametry do porównania
Oczyszczacz powietrza to urządzenie przeznaczone do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez usuwanie zanieczyszczeń, alergenów, pyłków roślin, pleśni, dymu tytoniowego oraz innych drobnych cząsteczek. Oczyszczanie powietrza przy pomocy oczyszcza odbywa się automatycznie. Wystarczy jedynie podłączyć urządzenie do prądu i włączyć odpowiedni przycisk. Aby urządzenie właściwie spełniało swoją rolę, warto poprzedzić zakup oczyszczacza powietrza porównaniem dostępnych na rynku modeli. W odpowiedzi na pytanie, jaki oczyszczacz powietrza wybrać, pomoże Ci analiza jego najważniejszych parametrów.
Wybór oczyszczacza powietrza warto oprzeć na poniższych parametrach:
- Wielkość pomieszczenia – wybierz oczyszczacz do domu o odpowiedniej wydajności, dostosowanej do wielkości pomieszczenia; to zagwarantuje skuteczne i efektywne oczyszczanie powietrza.
- Wydajność – ten wskaźnik informuje, ile metrów sześciennych powietrza przepływa przez oczyszczacz w ciągu godziny. Wybierz model, który jest w stanie oczyścić objętość Twojego pomieszczenia; im większa wydajność, tym większy pokój można oczyścić.
- Rodzaj filtrów – filtry to serce każdego oczyszczacza; to przez system filtracyjny przepuszczane jest powietrze, a w jego strukturze zatrzymywane są szkodliwe substancje. Wybierz oczyszczacz z filtracją wieloetapową, czyli z: filtrem wstępnym (zatrzymuje największe cząstki zanieczyszczeń, np. sierść), filtrem HEPA (zatrzymuje najmniejsze cząstki zanieczyszczeń) i filtrem węglowym (absorbuje nieprzyjemne zapachy, gazy i lotne związki organiczne).
- Regulacja prędkości wentylatora – wentylator zasysa powietrze do wnętrza urządzenia, a od szybkości jego pracy zależy efektywność oczyszczania powietrza; im jest większa, tym więcej powietrza zostanie oczyszczone.
- Poziom hałasu – poziom głośności wytwarzany przez oczyszczacz decyduje o komforcie użytkowania, dlatego najlepiej wybierać urządzenie pracujące cicho i wyposażone w tryb nocny, który dodatkowo obniża poziom hałasu.
Koszty użytkowania i ekonomiczność
Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, wybierając oczyszczacz powietrza do domu, są koszty jego eksploatacji. Składają się na nie:
● Koszty wymiany filtrów – filtry w oczyszczaczu należy regularnie wymieniać, aby urządzenie mogło skutecznie działać. Żywotność filtrów jest uzależniona od częstotliwości użytkowania urządzenia, a także jakości powietrza w domu. W oczyszczaczach Kärcher zaleca się wymianę filtrów raz w roku.
● Zużycie energii – oczyszczacze zasilane są energią elektryczną, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, ile energii zużywają, ponieważ ma to wpływ na wysokość rachunków za prąd. Najlepsze oczyszczacze powietrza mają funkcję oszczędzania energii.
Użytkowanie oczyszczacza powietrza wiąże się z koniecznością zakupu filtrów czy wyższymi rachunkami za prąd, dlatego aby nie generować dodatkowych kosztów, wybierz urządzenie wysokiej jakości. To gwarantuje długoletnią żywotność i minimalne ryzyko awarii oraz napraw. Pamiętaj, że oczyszczacz daje długoterminowe korzyści zdrowotne, a więc to inwestycja, która się opłaca.
Dodatkowe funkcje i wyposażenie
Oczyszczacz powietrza z filtrem powinien cechować się wysoką skutecznością usuwania zanieczyszczeń, ale także komfortem użytkowania. Dlatego przy wyborze urządzenia weź pod uwagę funkcje, w jakie zostało ono wyposażone:
● Czujnik jakości powietrza i tryb automatyczny – najlepsze zaawansowane oczyszczacze powietrza mają czujniki, które monitorują poziom zanieczyszczeń i automatycznie dostosowują pracę urządzenia do panujących warunków.
● Tryb nocny – ta funkcja sprawia, że oczyszczacz pracuje cicho i wydajnie, nie zakłócając snu; dodatkowo w tym trybie wyłączone jest oświetlenie. Urządzenie wyposażone w tryb nocny to idealny oczyszczacz powietrza do pokoju dziecka.
● Timer – pozwala zaprogramować określony czas działania oczyszczacza, po upływie którego urządzenie się automatycznie wyłącza.
● Wskaźnik wymiany filtrów – informuje o konieczności wymiany filtrów. W oczyszczaczach Kärcher potrzeba wymiany filtra HEPA 13 jest sygnalizowana dźwiękowo, a na wyświetlaczu widnieje ikona żywotności filtra.
● Funkcja eco – pozwala ograniczyć zużycie energii przy zachowaniu optymalnej wydajności pracy oczyszczacza.
● Panel sterowania – powinien być zaprojektowany w przemyślany sposób, aby obsługa oczyszczacza była prosta i intuicyjna.
Wpływ oczyszczaczy na zdrowie i komfort życia
Oczyszczacz powietrza dla alergika to sprzymierzeniec lepszego zdrowia i samopoczucia, a nawet zachowania czystości w domu. Skutecznie usuwa z powietrza niekorzystne dla zdrowia alergeny i drobnoustroje i usprawnia cyrkulację powietrza, zapewniając przyjazne środowisko do pracy, odpoczynku i spędzania czasu z najbliższymi. Oto korzyści wynikające z użytkowania tego urządzenia:
● ograniczenie kontaktu z czynnikami rakotwórczymi – chodzi głównie o pyły zawieszone czy niektóre lotne związki organiczne;
● obniżenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i schorzeń układu nerwowego – zanieczyszczone powietrze przyczynia się do wystąpienia zawałów serca, udarów mózgu, zatoru płucnego, miażdżycy;
● lepsze funkcjonowanie układu oddechowego – zanieczyszczone powietrze podrażnia nos, gardło, krtań i wywołuje choroby tych narządów, a także płuc;
● złagodzenie objawów astmy i alergii – wyeliminowanie z otoczenia alergenów poprawia zdrowie i komfort życia alergików i astmatyków;
● ograniczenie ilości kurzu i sierści w domu – oczyszczacz nie sprawi, że kurz czy sierść znikną i się nie pojawią, ale będzie ich znacznie mniej;
● mniej bakterii, wirusów i innych chorobotwórczych drobnoustrojów – dobrej klasy filtry HEPA zatrzymują wirusy, bakterie i inne patogeny, ograniczając ich rozprzestrzenianie się;
● lepsza jakość snu – czyste powietrze sprzyja zasypianiu i zapewnia spokojny sen;
● lepsza kondycja skóry – zanieczyszczenia smogowe negatywnie wpływają na stan skóry, ich eliminacja znacznie poprawia jej kondycję;
● lepsze samopoczucie – czyste powietrze zawiera więcej tlenu, a to pozytywnie wpływa na cały organizm;
● lepsze funkcjonowanie mózgu – dotleniony mózg to usprawnienie procesów poznawczych, w tym pamięci i myślenia, a także większa wydajność i lepsza koncentracja.
Domowe oczyszczacze powietrza Kärcher
Kärcher oferuje trzy modele oczyszczaczy powietrza z serii AF. Wszystkie wyróżniają się wydajnym systemem filtracji, który składa się z:
● filtra wstępnego,
● filtra HEPA 13,
● warstwy aktywnego węgla.
Filtry mają również antybakteryjną powłokę, która wychwytuje zanieczyszczenia i niweluje nieprzyjemne zapachy. Skuteczność filtrowania wynosi aż 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm.
Oczyszczacze powietrza Kärcher cechują się systemem podwójnego wlotu powietrza, który gwarantuje wysoki przepływ powietrza, co z kolei przekłada się na szybkie usuwanie zanieczyszczeń. Poza tym dzięki płynnie pracującym silnikom i wentylatorom, jak również równomiernemu rozprowadzaniu powietrza, cicho pracują. Brak uciążliwych hałasów zapewnia komfortowe użytkowanie. Oczyszczacze Kärcher są także łatwe w obsłudze. Decyduje o tym m.in. wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM2,5 (w µg/m³) zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu oraz temperaturę i wilgotność.
Wybór odpowiedniego modelu oczyszczacza powietrza Kärcher zależy od wielkości pomieszczenia i miejsca użytkowania.
Ranking oczyszczaczy powietrza Kärcher
Który oczyszczacz powietrza warto kupić? Oto ranking urządzeń Kärcher.
Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 20
Oczyszczacz powietrza AF 20 przeznaczony do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m² charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i ma trzy prędkości pracy wentylatora. Idealny jako oczyszczacz do pokoju dziecka czy niewielkiego salonu.
Parametry i funkcje oczyszczacza powietrza Kärcher AF 20:
- Powierzchnia pomieszczenia: do 20 m²
- Przepływ powietrza na poziomie 220 m³/h
- Liczba prędkości wentylatora: 3
- Tryb automatyczny: TAK
- Tryb nocny: TAK
- Wyświetlanie jakości powietrza: TAK
- Wskaźnik temperatury: TAK
- Wskaźnik wilgotności: TAK
- Funkcja timera: TAK
- Blokada: TAK
- Wskaźnik wymiany filtra: TAK
- Dodatkowe funkcje: BRAK
- Wymiary: 220 × 220 × 346 mm
Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 30
Oczyszczacz powietrza AF 30 przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni od 30 do 40 m². Poza tym ma 5 prędkości wentylatora, kolorowy wyświetlacz i tryb eco.
Parametry i funkcje oczyszczacz powietrza Kärcher AF 30:
- Powierzchnia pomieszczenia: od 30 do 40 m²
- Przepustowość powietrza: maks. 320 m³/h
- Liczba prędkości wentylatora: 5
- Tryb automatyczny: TAK
- Tryb nocny: TAK
- Wyświetlanie jakości powietrza: TAK
- Wskaźnik temperatury: TAK
- Wskaźnik wilgotności: TAK
- Funkcja timera: TAK
- Wskaźnik wymiany filtra: TAK
- Blokada: TAK
- Dodatkowe funkcje: Kolorowy wyświetlacz, tryb ECO
- Wymiary: 260 × 260 × 486 mm
Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 50
Oczyszczacz powietrza AF 50 to najwydajniejszy model z serii AF. Służy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 50 do 65 m². Oprócz zalet poprzedników ma także cztery koła skrętne, które ułatwiają transport urządzenia.
Parametry i funkcje oczyszczacza powietrza Kärcher AF 50:
- Powierzchnia pomieszczenia: od 50 do 65 m²
- Przepustowość powietrza: maks. 520 m³/h
- Liczba prędkości wentylatora: 5
- Tryb automatyczny: TAK
- Tryb nocny: TAK
- Wyświetlanie jakości powietrza: TAK
- Wskaźnik temperatury: TAK
- Wskaźnik wilgotności: TAK
- Funkcja timera: TAK
- Blokada: TAK
- Wskaźnik wymiany filtra: TAK
- Dodatkowe funkcje: Kolorowy wyświetlacz, tryb ECO, cztery skrętne koła, czujnik laserowy
- Wymiary: 290 × 290 × 580 mm
Podsumowanie
Zakup dobrego oczyszczacza powietrza to inwestycja w zdrowie i komfort życia. To urządzenie przynosi wielopłaszczyznowe korzyści. Oczyszczacz zapewnia w domu zdrowy klimat, który poprawia funkcjonowanie całego organizmu oraz sprzyja wypoczynkowi i regeneracji. Taki sprzęt jest obecnie obowiązkowym wyposażeniem, ponieważ jakość powietrza jest coraz gorsza.