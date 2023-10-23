Nawożenie trawnika – czym nawozić trawnik?

Kiedy i jak prawidłowo nawozić trawnik?

Prawidłowe nawożenie trawnika to nie tylko stosowanie odpowiedniej dawki, ważna jest również właściwa technika i termin aplikacji. Zabieg ten powinien być wykonany w odpowiednim czasie, aby składniki odżywcze były dostępne w najkorzystniejszych momentach dla trawy.

Kiedy i co ile nawozić trawnik? To zależy od wielu czynników. Przyjmuje się, że pierwsze nawożenie trawnika należy wykonać, gdy temperatura w nocy przestanie spadać poniżej 5℃, a trawa zaczyna aktywnie rosnąć. Kolejne aplikacje przeprowadza się latem i jesienią. Pamiętaj, że częstotliwość nawożenia trawnika zależy od: rodzaju trawy, gleby, warunków klimatycznych oraz stosowanych nawozów.

Jeśli chodzi o pierwsze nawożenie nowego trawnika, to ogólna zasada mówi, aby poczekać ze stosowaniem nawozów. Trawa potrzebuje czasu, aby się ukorzenić i stać się wystarczająco silna przed dostarczeniem jej dodatkowych składników odżywczych. Zaleca się, aby pierwsze nawożenie trawnika po zasianiu nastąpiło po 6–8 tygodniach. Wybierz także nawóz przeznaczony specjalnie do młodej trawy lub preparat o kontrolowanym uwalnianiu, który dostarcza składniki odżywcze stopniowo przez dłuższy okres.

Kiedy ostatni raz nawozić trawnik? Zabieg ten przeprowadza się pod koniec sezonu wegetacyjnego, czyli zwykle późną jesienią. Pamiętaj, że aplikacja nawozów powinna odbyć się odpowiednio wcześnie przed spodziewanymi przymrozkami. Jesienne nawożenie trawnika ma na celu wzmocnienie go przed okresem zimowym. Dostarczenie trawie odpowiednich składników sprawia, że jest ona w lepszej kondycji wiosną.

Jak nawozić trawnik? Przede wszystkim zacznij od przygotowania trawy. Przed nawożeniem trawnik trzeba skosić – umożliwi to równomierne rozprowadzenie nawozu i pozwoli dotrzeć składnikom odżywczym do korzeni.