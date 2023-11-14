ODŚNIEŻANIE SAMOCHODU: NAJLEPSZE WSKAZÓWKI I SZTUCZKI NA ODŚNIEŻANIE AUTA
Kierowcy samochodów, którzy nie mają garażu, doskonale znają problem zamarzania szyb zimą. Odśnieżanie samochodu, zwłaszcza wcześnie rano, jest nie tylko czasochłonne, ale i wyczerpujące. Zaoszczędź cenny czas, korzystając z poniższych wskazówek, jak bez wysiłku i mokrych oraz zmarzniętych rąk odśnieżyć samochód.
Czym skutkuje nieprawidłowe odśnieżanie samochodu: nie tylko mandat
Może się wydawać, że odśnieżanie samochodu to nic trudnego. Rzeczywiście, samo wykonanie czynności mających na celu usunięcie z auta śniegu i oczyszczenie szyb z lodu nie jest skomplikowane. Wymaga jednak czasu, dokładności i sprawdzonych narzędzi, które pomogą pozbyć się śniegu i lodu nie tylko jak najszybciej, ale także skutecznie.
Poruszanie się samochodem, który nie jest prawidłowo odśnieżony, może skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa na drodze i stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym — nie tylko dla siebie i pasażerów, ale także innych uczestników ruchu. Spadający na maskę śnieg z dachu samochodu może znacząco utrudniać widoczność, podobnie jak zalegający na lusterkach lód.
Efektem pozostającego na karoserii i dachu śniegu może być jednak nie tylko zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze, ale także otrzymanie mandatu i punktów karnych.
Odśnieżanie samochodu z włączonym silnikiem — czy to dobry pomysł?
Czy odśnieżanie auta przy włączonym silniku to dobre rozwiązanie? Może się wydawać, że odśnieżanie samochodu z włączonym silnikiem to dobre rozwiązanie, które przyspieszy cały proces i pomoże w szybszym pozbyciu się lodu i śniegu z szyb i karoserii. Dzięki ogrzaniu wnętrza samochodu śnieg i lód mają szanse bowiem szybciej się stopić i łatwiej odkleić od szyb (a nawet samoistnie po nich spłynąć). Czy tak rzeczywiście jest?
Ze względu na emisję spalin odśnieżanie przy włączonym silniku jest zabronione i karane. Za odśnieżanie auta zimą z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym policjant może wystawić Ci mandat w wysokości 100 zł i naliczyć 1 punkt karny.
Jak zadbać o właściwe przygotowanie auta do jazdy?
Jak szybko i skutecznie odśnieżać samochód?
Chcesz po prostu wskoczyć rano do samochodu i szybko dojechać do pracy? W czasie mroźnych zimowych miesięcy często nie jest to możliwe, ponieważ samochód musi być najpierw odśnieżony. Wtedy zazwyczaj sięgamy po klasyczną skrobaczkę do lodu. Dostępna jest szeroka gama skrobaczek do lodu, od małych plastikowych po skrobaczki wykonane z metalu, podgrzewane skrobaczki do lodu lub połączenie skrobaczki do lodu i szczotki. To ostatnie rozwiązanie pozwala szybko odśnieżyć samochód i oznacza, że nie zmarzną Ci ręce ani nie musisz mieć osobnej szczotki (jeśli zdecydujesz się na kupno szczotki do odśnieżania, koniecznie zadbaj o wybór tej z dostosowanym do usuwania śniegu z samochodu włosiem. Jeśli wybierzesz zbyt twarde, możesz zniszczyć lakier).
Wskazówka: odśnieżanie samochodu zimą
Po usunięciu z powierzchni szyb i karoserii śniegu i lodu poczekaj, aż wilgoć z przedniej szyby dokładnie odparuje. Jeśli tak się nie stanie, będziesz miał gorsze pole widzenia, co sprzyja powstawaniu niebezpiecznych sytuacji na drodze i zmniejszeniu bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.
Która skrobaczka do usuwania lodu będzie najlepsza?
Czym odśnieżać samochód, aby cały proces przebiegł szybko i wygodnie?
Jedną z zalet metalowych skrobaczek do lodu jest to, że mogą one z łatwością usuwać grube warstwy lodu, a ostrze jest zazwyczaj wymienne. Plastikowe skrobaczki do lodu z czasem zużywają się i tępią, co sprawia, że są bezużyteczne i wymagają wymiany. Wszystkie rodzaje skrobaczek do lodu mają jednak jedną zasadniczą wadę — usuwanie lodu wymaga wysiłku. Jest to nie tylko męczące, ale także czasochłonne i zwykle wiąże się z mokrymi oraz zimnymi dłońmi.
Korzystając z akumulatorowej skrobaczki do lodu, można szybciej i bez większego wysiłku usunąć lód z szyb samochodowych. Dzięki temu łatwemu w obsłudze akcesorium do odśnieżania samochodu w zaledwie kilka minut oczyścisz zamarznięte szyby samochodowe.
Wskazówka: zimowy poranny pośpiech
Bez względu na to, czy chcesz usunąć śnieg przy pomocy tradycyjnej, czy akumulatorowej skrobaczki do lodu, zadbaj o to, aby wyjść z domu odpowiednio wcześnie. Jeśli będziesz się spieszył albo zupełnie zapomnisz o konieczności odśnieżania (podczas pierwszych mroźnych nocy to zupełnie naturalne), istnieje duże prawdopodobieństwo, że odśnieżanie nie będzie dokładne. A to może z kolei spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze.
Najlepszy sposób na automatyczne usuwanie lodu z szyb samochodowych
Elektryczna akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4 posiada tarczę z sześcioma plastikowymi ostrzami, które szybko się obracając, usuwają lód. Możesz zapomnieć o męczącym skrobaniu lodu, ponieważ akumulatorowa skrobaczka do lodu praktycznie samodzielnie usunie lód z szyby. Pomoże Ci skrócić czas porannego czyszczenia auta i zminimalizuje stres wynikający z pośpiechu.
Jak szybko i skutecznie odśnieżyć samochód przy pomocy akumulatorowej skrobaczki do lodu EDI 4?
- Podnieść i włączyć urządzenie EDI 4, aby zaświeciła się zielona dioda LED.
- Zdjąć zabezpieczenie.
- Skrobaczkę do lodu umieść na szybie samochodu. Po lekkim naciśnięciu tarcza urządzenia zaczyna się obracać.
- Aby usunąć lód z szyby samochodu, równomiernie poprowadź urządzenie po powierzchni. Usuwać lód w kierunku z góry na dół. Aby uruchomić urządzenie wystarczy je lekko nacisnąć. W przypadku dużej ilości lodu, urządzenie wystarczy pozostać w jednym miejscu, do momentu usunięcia go.
- Po zakończeniu pracy: zdjąć urządzenie EDI 4 z szyby, wyłączyć je i ponownie założyć zabezpieczenie.
- W razie potrzeby: miękką szczotką usunąć z tarcz fragmenty lodu.
EDI 4 jest gotowa do użycia nawet w bardzo niskich temperaturach do -20 °C. Odmrażanie przedniej, tylnej i bocznych szyb zajmuje zwykle około 3 minut. Ładowanie akumulatora przez 15 minut pozwala na użytkowanie urządzenia przez cały tydzień. Po rozładowaniu akumulatora można go wygodnie naładować w domu opcjonalnie za pomocy ładowarki samochodowej. A to zmniejszy bezpieczeństwo jadących lub innych uczestników ruchu.
Wskazówki: Prawidłowe odśnieżanie auta z akumulatorową skrobaczką do szyb
- EDI 4 wyłącza się automatycznie po 30 sekundach i można ją ponownie uruchomić po naciśnięciu przycisku wł./wył.
- Obrotowa tarcza została wykonana z tworzywa sztucznego, podobnie jak dostępne na rynku skrobaczki do szyb. Jednak należy zachować ostrożność i używać akumulatorowej skrobaczki do lodu wyłącznie do czystych szyb samochodowych. Zanieczyszczona tarcza może zarysować szyby.
- Omijać gumowe uszczelki znajdujące się wzdłuż krawędzi szyby.
Czym odmrażać szyby samochodowe: najlepsze domowe sposoby
Do usuwania lodu z szyb samochodu, oprócz skrobaczek, można również stosować specjalne produkty w sprayu. Wystarczy po prostu rozpylić je na zamarznięte powierzchnie. Spray zawiera alkohole, które rozpuszczą lód na przedniej szybie i innych częściach samochodu. Następnie wystarczy tylko wytrzeć szyby do czysta. Polecamy rozpylenie kolejnej cienkiej warstwy sprayu na szybach, aby lód nie pokrył ich powierzchni. Odmrażacze w sprayu mogą również pomóc w przypadku zamarzniętych zamków w drzwiach.
Sól to kolejny domowy środek, który można wykorzystać do usuwania lodu samochodu. Podobnie jak na drodze, pomaga zapobiegać zamarzaniu szyb samochodowych. Do litra wody należy dodać 6 łyżek soli i obficie, najlepiej wieczorem, spryskać szyby samochodowe, zamki oraz uszczelki w drzwiach. To pozwala następnego ranka uniknąć konieczności usuwania lodu z szyb samochodowych. Wskazówka: Poczekać, aż ziarenka soli całkowicie się rozpuszczą, w przeciwnym razie mogą porysować szyby i lakier.
Choć może się to wydawać oczywiste, do odmrażania samochodu nie należy używać gorącej wody. Wrząca woda może spowodować nagłą zmianę temperatury przedniej szyby, co może spowodować powstanie pęknięć.
Wskazówka:
Można również samodzielnie przygotować tani i skuteczny odmrażacz do szyb. W tym celu wymieszać 3 porcje octu z 1 wody. Mieszaninę przeleć do butelki z rozpylaczem. Następnie mieszaniną spryskać zamarznięte szyby. Wadą tego domowego środka jest to, że działa tylko na cienkie warstwy lodu. Ocet może również uszkodzić gumowe uszczelki, elementy z tworzywa sztucznego i lakier.
Czym odśnieżać zamarznięte szyby: najlepsze wskazówki
- Zastosowanie osłony przeciwoblodzeniowej na przedniej szybie powinno uchronić Cię przed koniecznością odladzania większej części samochodu. Wystarczy więc odmrozić tylną szybę i szyby boczne, co pozwala zaoszczędzić czas.
- Na noc złożyć wycieraczki, aby pióra nie przymarzły do przedniej szyby.
- Jeśli posiadasz ogrzewanie postojowe, ustaw je, gdy temperatura w nocy spadnie poniżej 0°C.
- Pozostawienie włączonego silnika podczas odśnieżania samochodu nie pomaga. Dzieje się tak, ponieważ rozgrzanie samochodu, gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej zera, zajmuje bardzo dużo czasu. Ponadto pozostawienie silnika pracującego niepotrzebnie szkodzi środowisku, silnikowi i portfelowi. W niektórych krajach jest to nawet uważane za wykroczenie i może zostać ukarane grzywną. Dlatego przed uruchomieniem silnika należy usunąć lód z szyby. Podczas jazdy nagrzewnica może być włączona i skierowana na przednią szybę, aby zapobiec jej ponownemu zamarznięciu.
- Zbyt duża ilość wilgoci wewnątrz samochodu oznacza nie tylko zaparowane szyby, ale może również spowodować zamarznięcie przedniej szyby od wewnątrz. Aby temu zaradzić, dostępne są osuszacze powietrza, jednak nawet stare skarpetki wypełnione ryżem, solą, kawą w proszku lub żwirkiem dla kota, które można umieścić w przestrzeni na nogi w samochodzie, pomogą wchłonąć część wilgoci.