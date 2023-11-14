Czym skutkuje nieprawidłowe odśnieżanie samochodu: nie tylko mandat

Może się wydawać, że odśnieżanie samochodu to nic trudnego. Rzeczywiście, samo wykonanie czynności mających na celu usunięcie z auta śniegu i oczyszczenie szyb z lodu nie jest skomplikowane. Wymaga jednak czasu, dokładności i sprawdzonych narzędzi, które pomogą pozbyć się śniegu i lodu nie tylko jak najszybciej, ale także skutecznie.

Poruszanie się samochodem, który nie jest prawidłowo odśnieżony, może skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa na drodze i stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym — nie tylko dla siebie i pasażerów, ale także innych uczestników ruchu. Spadający na maskę śnieg z dachu samochodu może znacząco utrudniać widoczność, podobnie jak zalegający na lusterkach lód.

Efektem pozostającego na karoserii i dachu śniegu może być jednak nie tylko zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze, ale także otrzymanie mandatu i punktów karnych.