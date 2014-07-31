Prasowanie parowe

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50% szybsze prasowanie

Prasowanie żelazkiem parowym zajmuje o połowę mniej czasu niż prasowanie klasycznym żelazkiem. Deska do prasowania Kärcher odsysa parę i posiada funkcją nadmuchu. Odciąg pary usuwa nadmiar wilgoci z prasowanych tkanin, dzięki czemu po wyprasowaniu są suche. Jest to szczególnie istotne w przypadku grubych materiałów, których prasowanie wymaga użycia dużej ilości pary. Z kolei funkcja nadmuchu pary ułatwia prasowanie delikatnych tkanin. Materiał na desce zostaje nadmuchany niczym balon, dzięki czemu podczas prasowania nie tworzą się na nim nawet najmniejsze zagniecenia.

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Jak prasować żelazkiem parowym?

 

  1. Do prasowania parowego ustaw żelazko na maksymalną temperaturę. Ciągły przepływ pary ochroni tkaniny przed przypaleniem bez względu na to czy prasujesz bawełnę, jedwab czy len.
  2. Teflonowa stopa żelazka chroni ciemne delikatne materiały przed wybłyszczeniami (np. len). Dzięki teflonowej stopie koszulki z nadrukami można prasować bez wywracania na lewą stronę.
  3. Wysokie ciśnienie pary umożliwia prasowanie grubych materiałów (takich jak jeans) wyłącznie z jednej strony. Nie przyciskaj żelazka zbyt mocno i wolno je przesuwaj po tkaninie.

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