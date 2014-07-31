Prasowanie parowe

50% szybsze prasowanie

Prasowanie żelazkiem parowym zajmuje o połowę mniej czasu niż prasowanie klasycznym żelazkiem. Deska do prasowania Kärcher odsysa parę i posiada funkcją nadmuchu. Odciąg pary usuwa nadmiar wilgoci z prasowanych tkanin, dzięki czemu po wyprasowaniu są suche. Jest to szczególnie istotne w przypadku grubych materiałów, których prasowanie wymaga użycia dużej ilości pary. Z kolei funkcja nadmuchu pary ułatwia prasowanie delikatnych tkanin. Materiał na desce zostaje nadmuchany niczym balon, dzięki czemu podczas prasowania nie tworzą się na nim nawet najmniejsze zagniecenia.