Stopa do żelazka parowego I 6006

Nieprzywierająca stopa do żelazka I 6006. Przeznaczona do prasowania delikatnych tkanin np. jedwab, len, czarna odzież, koronkowa bielizna lub koszulki z nadrukiem.

Nieprzywierająca, teflonowa stopa do żelazka I 6006. Bezpieczna dla ubrań. Przeznaczona do prasowania delikatnych tkanin np. jedwab, len, czarna odzież, koronkowa bielizna lub koszulki z nadrukiem. Nie zostawia śladów prasowania.

Cechy i zalety
Wylot pary na stopie żelazka
  • Optymalny rozdział pary
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor srebrny
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 285 x 135 x 19