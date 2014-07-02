Stopa do żelazka parowego I 6006
Nieprzywierająca stopa do żelazka I 6006. Przeznaczona do prasowania delikatnych tkanin np. jedwab, len, czarna odzież, koronkowa bielizna lub koszulki z nadrukiem.
Nieprzywierająca, teflonowa stopa do żelazka I 6006. Bezpieczna dla ubrań. Przeznaczona do prasowania delikatnych tkanin np. jedwab, len, czarna odzież, koronkowa bielizna lub koszulki z nadrukiem. Nie zostawia śladów prasowania.
Cechy i zalety
Wylot pary na stopie żelazka
- Optymalny rozdział pary
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|srebrny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|285 x 135 x 19
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- SC 1.030 B
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3.100 B
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB