Przycinanie żywopłotu – co warto wiedzieć?

Kiedy najlepiej przycinać żywopłot?

Odpowiedni termin przycinania żywopłotu jest ważny dla jego zdrowego wzrostu i ładnego wyglądu. Ogólnie przyjmuje się, że cięcie może nastąpić:

wczesną wiosną, co sprzyja pobudzeniu wzrostu i tworzeniu gęstej korony,

latem, co ma na celu kontrolowanie wzrostu i utrzymanie pożądanej formy.

Trzeba jednak wiedzieć, że termin przycinania żywopłotu zależy od rodzaju i wieku krzewów. Istotne są również panujące warunki klimatyczne.

Żywopłoty liściaste przycinamy o około ⅓ wysokości 2–3 razy w roku. Pierwsze przycięcie wykonuje się na wiosnę, przed pojawieniem się liści, najczęściej w marcu. Kolejne zabiegi przeprowadza się na przełomie czerwca i lipca, a opcjonalnie również w sierpniu. Przycinanie żywopłotu liściastego z roślin szybko rosnących, takich jak ligustr czy bukszpan, powinno mieć miejsce 3 razy w roku.

Co ważne, krzewy liściaste posadzone na wiosnę przycina się od razu po posadzeniu. Dzięki temu zyskują lepszą formę i szybciej się rozkrzewiają. Z kolei krzewy posadzone jesienią powinny być przycięte dopiero wiosną.

Jeśli chodzi o przycinanie żywopłotów iglastych, to zabieg ten należy wykonywać 2 razy w roku, przeważnie w marcu/kwietniu i czerwcu/lipcu. Cięcie wiosenne polega na usuwaniu czubków i około połowy zeszłorocznych przyrostów. Jest to istotne, aby utrzymać żywopłot w odpowiedniej formie i zapewnić mu gęstość. Podczas drugiego cięcia, które przeprowadza się latem, usuwamy około ⅓ tegorocznych przyrostów. Przycinanie na przełomie czerwca i lipca pozwala na kontrolowanie wzrostu i utrzymanie pożądanej formy żywopłotu.

W przypadku żywopłotów iglastych trzeba pamiętać, że przycina się je dopiero w drugim roku po ich posadzeniu. Przez pierwszy rok krzewy ukorzeniają się i adaptują do nowego miejsca. Dopiero na drugi rok można rozpocząć regularne przycinanie, aby kształtować i utrzymywać żywopłot w pożądanej formie.

Niezależnie od rodzaju żywopłotu obowiązują następujące zasady: