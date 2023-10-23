Przycinanie żywopłotu – co warto wiedzieć?
Przycinanie żywopłotu to ważny element pielęgnacji wpływający na jego zdrowy wzrost. Regularne skracanie pędów utrzymuje krzewy w odpowiedniej formie, zapewniając estetyczny wygląd i odpowiednie rozmiary. Kiedy przycinać żywopłot, jak często i jakich nożyc do cięcia najlepiej użyć? Sprawdź!
Kiedy najlepiej przycinać żywopłot?
Odpowiedni termin przycinania żywopłotu jest ważny dla jego zdrowego wzrostu i ładnego wyglądu. Ogólnie przyjmuje się, że cięcie może nastąpić:
- wczesną wiosną, co sprzyja pobudzeniu wzrostu i tworzeniu gęstej korony,
- latem, co ma na celu kontrolowanie wzrostu i utrzymanie pożądanej formy.
Trzeba jednak wiedzieć, że termin przycinania żywopłotu zależy od rodzaju i wieku krzewów. Istotne są również panujące warunki klimatyczne.
Żywopłoty liściaste przycinamy o około ⅓ wysokości 2–3 razy w roku. Pierwsze przycięcie wykonuje się na wiosnę, przed pojawieniem się liści, najczęściej w marcu. Kolejne zabiegi przeprowadza się na przełomie czerwca i lipca, a opcjonalnie również w sierpniu. Przycinanie żywopłotu liściastego z roślin szybko rosnących, takich jak ligustr czy bukszpan, powinno mieć miejsce 3 razy w roku.
Co ważne, krzewy liściaste posadzone na wiosnę przycina się od razu po posadzeniu. Dzięki temu zyskują lepszą formę i szybciej się rozkrzewiają. Z kolei krzewy posadzone jesienią powinny być przycięte dopiero wiosną.
Jeśli chodzi o przycinanie żywopłotów iglastych, to zabieg ten należy wykonywać 2 razy w roku, przeważnie w marcu/kwietniu i czerwcu/lipcu. Cięcie wiosenne polega na usuwaniu czubków i około połowy zeszłorocznych przyrostów. Jest to istotne, aby utrzymać żywopłot w odpowiedniej formie i zapewnić mu gęstość. Podczas drugiego cięcia, które przeprowadza się latem, usuwamy około ⅓ tegorocznych przyrostów. Przycinanie na przełomie czerwca i lipca pozwala na kontrolowanie wzrostu i utrzymanie pożądanej formy żywopłotu.
W przypadku żywopłotów iglastych trzeba pamiętać, że przycina się je dopiero w drugim roku po ich posadzeniu. Przez pierwszy rok krzewy ukorzeniają się i adaptują do nowego miejsca. Dopiero na drugi rok można rozpocząć regularne przycinanie, aby kształtować i utrzymywać żywopłot w pożądanej formie.
Niezależnie od rodzaju żywopłotu obowiązują następujące zasady:
- Żywopłot wiosną przycinamy, gdy już miną większe przymrozki.
- Ostatnie cięcie żywopłotu wykonujemy najpóźniej w sierpniu, aby rany miały czas się zagoić, co minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych; ważne jest również, aby nowe przyrosty zdrewniały przed nadejściem zimy, co zapobiegnie ich przemarzaniu.
- Nie należy przycinać żywopłotu podczas deszczu, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, a patogeny łatwiej przenikają przez miejsca cięcia.
- Przycinanie młodych roślin prowadzi do ich zagęszczenia i nadania im zwartego kształtu, niezależnie od tego, czy żywopłot jest formowany, czy rośnie swobodnie.
Jakie nożyce do przycinania żywopłotu?
Aby poprawnie przycinać żywopłot, niezbędne jest użycie odpowiednich narzędzi. Należy pamiętać, że niskiej jakości nożyce mogą zaszkodzić roślinom, a nawet doprowadzić do obumarcia pędów i zahamowania wzrostu. Przede wszystkim istotne jest, aby piła do przycinania żywopłotu miała ostre ostrze, które umożliwia szybkie i precyzyjne usuwanie pędów bez szarpania roślin. Gładkie rany szybko się goją i ograniczają ryzyko rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów.
Do przycinania żywopłotu możemy wykorzystać różne rodzaje nożyc. Wybór zależy od wielu czynników, w tym od wielkości i kondycji żywopłotu. Najlepiej jednak sięgnąć po nożyce do żywopłotu akumulatorowe, które są odpowiednie zarówno do cięcia niskich, jak i wysokich żywopłotów. Ich główną zaletą jest precyzja cięcia przy wyjątkowo wygodnym użytkowaniu. Bezprzewodowe nożyce do cięcia żywopłotu zapewniają nieograniczony zasięg pracy i swobodne manewrowanie. Usuwanie pędów przebiega szybko, bez wysiłku i sprawnie. Warto podkreślić, że nożyce akumulatorowe są także przyjazne dla środowiska, ponieważ nie generują spalin i charakteryzują się niskim poziomem hałasu.
Jeśli masz mały lub średniej wielkości żywopłot w ogrodzie, wybierz akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 18-45. To model o lekkiej konstrukcji z obustronnym ostrzem szlifowanym diamentowo o długości 45 cm i 18-milimetrowym rozstawem zębów. Nożyce z baterią 18 V idealnie nadają się do precyzyjnego cięcia żywopłotów, a także zwartych grup roślin oraz formowania pojedynczych drzew i krzewów. Prędkość ostrzy na poziomie 2700 cięć na minutę umożliwia szybkie i bezwysiłkowe usuwanie nawet grubszych gałęzi. Komfortową pracę zapewnia odpowiednio wyważona konstrukcja oraz ergonomiczny uchwyt.
Nieco bardziej zaawansowanym modelem są nożyce do cięcia żywopłotu Kärcher HGE 18-50, które także zasilane są akumulatorem 18 V. Wyróżniają się natomiast ostrzem o długości 50 cm z funkcją piły. Dzięki temu szybko oraz precyzyjnie przytniesz nawet szeroki i długi żywopłot, a także bez problemu usuniesz grubsze gałęzie. Kolejną zaletą akumulatorowych nożyc jest obrotowy (w zakresie 180°) tylny uchwyt. Taka konstrukcja zapewnia wygodną pozycję roboczą, jednocześnie zapobiegając nadmiernemu obciążaniu rąk i ramion przy długotrwałej pracy oraz w różnych pozycjach roboczych, a zwłaszcza w pionowej. Praktycznym rozwiązaniem jest również zgarniacz do ścinków, który zapobiega spadaniu gałązek do wnętrza żywopłotu. Osłona ze zintegrowanym wieszakiem chroni jednocześnie przed uszkodzeniem ostrze oraz ściany budynków.
Dla najbardziej wymagających użytkowników przeznaczone są akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60, zasilane wydajną baterią 36 V. Model z ostrzem o długości 60 cm ma wszystkie zalety poprzedników, a dodatkowo wyróżnia się dwustopniową regulacją prędkości. Dzięki temu nożyce można wykorzystać do różnych zastosowań – prędkość ostrza na poziomie 2700 cięć na minutę jest doskonała do szybkiego skracania pędów, a prędkość 760 cięć na minutę idealnie nadaje się do przycinania gęstych żywopłotów.
Wygodne przycinanie wysokich żywopłotów umożliwiają bezprzewodowe nożyce na wysięgniku Kärcher PHG 18-45. Długi wysięgnik pozwala bezpiecznie i wygodnie, z poziomu gruntu przycinać krzewy o wysokości nawet 4 m. Dodatkowo pracę ułatwia regulowana głowica tnąca z 4 ustawieniami kąta pochylenia do 115°. Dzięki tej funkcji możesz przycinać żywopłot w każdej pozycji roboczej oraz precyzyjne prowadzić nożyce po szczycie krzewów. Komfort podczas użytkowania gwarantuje pasek na ramię, który równomiernie rozkłada ciężar urządzenia, co zapobiega bólowi rąk czy ramion.
Co jeszcze warto wiedzieć o pielęgnacji żywopłotu?
Technika przycinania żywopłotu również odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu pożądanych rezultatów. Ważne jest utrzymanie równych linii cięcia, przy zwróceniu uwagi na kierunek wzrostu gałązek i odpowiednie formowanie korony żywopłotu. Przycinanie żywopłotu zawsze należy rozpoczynać od boków. Wyznaczanie prostych linii ułatwia rozprowadzenie sznurka przy górnej krawędzi i mniej więcej w połowie wysokości krzewów. Korzystając z nożyc do cięcia żywopłotu, należy najpierw wykonać ruch w dół, by usunąć przerośnięte pędy, a następnie w górę, by wyrównać powierzchnię. Na koniec przycinamy wierzchołek żywopłotu, trzymając nożyce poziomo.
Warto też wiedzieć, że jeśli chcemy mieć swobodnie rosnący żywopłot, powinniśmy go przycinać delikatnie, a co kilka lat można przeprowadzić cięcie odmładzające, usuwając najstarsze pędy. Żywopłoty formowane natomiast wymagają więcej pracy. Przycinanie ma na celu pobudzenie roślin do intensywnego krzewienia się, zwłaszcza w dolnej części, aby uzyskać zwartą i gęstą zieloną ścianę. Każde cięcie powinno być przeprowadzane nie wyżej niż 10–15 cm nad miejscem poprzedniego skracania pędów, w przeciwnym razie dolna część żywopłotu stanie się zdrewniała, a górna będzie silnie zagęszczona.
Przycinanie żywopłotu to ważny zabieg pielęgnacyjny, który wpływa nie tylko na estetykę ogrodu, ale również na zdrowie i kondycję krzewów. Regularne usuwanie zbędnych pędów pozwala utrzymać żywopłot w odpowiedniej formie, zapewniając mu gęstość, równomierny wzrost i piękny wygląd.