Zbieranie wody deszczowej do podlewania w ogrodzie
W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania ogrodu staje się coraz bardziej popularną i docenianą praktyką. Gromadząc deszczówkę oszczędzasz wodę, ale także pieniądze! Sprawdź, czego potrzebujesz, by efektywnie zbierać i wykorzystywać wodę opadową.
Jak zbierać wodę deszczową?
Zbieranie wody deszczowej to prosty sposób na wykorzystanie naturalnych zasobów do podlewania ogrodu. Aby jednak proces ten był skuteczny i bezpieczny, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad:
- wybór odpowiedniego sposobu zbioru deszczówki – najczęściej wykorzystuje się do tego rynny dachowe; ważne, aby były one czyste i wolne od zanieczyszczeń, takich jak liście czy gałęzie, które mogą zablokować przepływ wody;
- wykorzystanie odpowiednich zbiorników do gromadzenia wody – można użyć specjalnych beczek na deszczówkę lub większych zbiorników; ważne jest, aby były one wyposażone w pokrywy, które zabezpieczą wodę przed zanieczyszczeniami (np. liśćmi, owadami);
- regularne czyszczenie systemu – aby zapewnić najwyższą jakość zbieranej wody, system rynnowy i zbiorniki należy regularnie czyścić, usuwając wszelkie zanieczyszczenia i osady;
- bezpieczeństwo – zbiorniki na wodę deszczową i inne elementy systemu zbierania deszczówki powinny być bezpieczne dla dzieci i zwierząt;
- wykorzystanie wody – zebraną wodę można bez ograniczeń wykorzystywać do podlewania roślin ogrodowych; należy pamiętać, że nie jest ona odpowiednia do spożycia przez ludzi czy zwierzęta.
Przestrzeganie tych zasad pozwala na efektywne i ekologiczne gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej w ogrodzie, zmniejszając tym samym konieczność pobierania wody pitnej z sieci wodociągowej.
Deszczówka – jaki zbiornik wybrać?
Istnieje kilka rodzajów zbiorników na deszczówkę, które różnią się pojemnością, materiałem wykonania i możliwościami instalacji dodatkowych elementów systemu.
Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać?
- Beczki na deszczówkę – są to najprostsze i najbardziej popularne zbiorniki, idealne do małych ogrodów przydomowych. Zazwyczaj mają pojemność od 200 do 500 litrów i wykonane są z tworzywa sztucznego. Są lekkie, łatwe w montażu i mogą być umieszczone bezpośrednio pod rynnami.
- Zbiorniki podziemne – to bardziej zaawansowane rozwiązanie, którego instalację najlepiej zaplanować na etapie projektowania przestrzeni wokół domu. Podziemne zbiorniki na deszczówkę mogą pomieścić od kilku do kilkunastu tysięcy litrów wody. Są idealne dla osób, które mają dużą powierzchnię dachu i większe potrzeby podlewania lub chcą wykorzystywać deszczówkę do innych celów. Decydując się na zbiornik podziemny należy liczyć się ze stosunkowo wysokimi nakładami finansowymi.
- Zbiorniki modułowe – przeznaczone do stawiania na gruncie lub instalacji podziemnych. Składają się z modułów, które można ze sobą dowolnie łączyć w celu uzyskania pożądanej pojemności.
- Zbiorniki elastyczne (worki) – to alternatywa dla tradycyjnych twardych zbiorników. Są one elastyczne i mogą być umieszczone w mniej dostępnych miejscach. Poza sezonem można je bez problemu złożyć i przechowywać w garażu lub domku ogrodowym.
Przy wyborze naziemnego zbiornika na deszczówkę należy wziąć pod uwagę ilość miejsca, jaką będzie zajmował oraz jego wygląd. Pojemniki są dostępne w różnych kolorach i wzorach, co pozwala na ich lepszą integrację z ogrodowym krajobrazem. Należy również zwrócić uwagę na to, by zbiornik ma odpowiedni system filtracji, dzięki któremu woda będzie czysta i bezpieczna dla roślin.
Wykorzystanie wody deszczowej w ogrodzie
Najbardziej oczywistym zastosowaniem deszczówki jest podlewanie roślin. Woda opadowa jest naturalna i miękka, nie zawiera chloru i innych substancji chemicznych, które mogą być obecne w wodzie kranowej. Można ją stosować do bezpośredniego podlewania zarówno roślin doniczkowych, jak i tych rosnących w gruncie. Deszczówka może również zasilać systemy nawadniające.
Woda deszczowa może być również używana do napełniania stawów, fontann lub innych dekoracyjnych elementów wodnych w ogrodzie, co zapewnia naturalny wygląd i funkcjonowanie tych struktur wodnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Wykorzystanie wody opadowej w domu
Woda deszczowa, choć nie jest zdatna do picia, może być wykorzystana w domu do innych celów. Jednym z nich jest spłukiwanie toalet, co może znacznie zmniejszyć zużycie wody pitnej. Systemy zbierające deszczówkę mogą być podłączone do spłuczek, co jest szczególnie efektywne w większych domach lub budynkach użyteczności publicznej.
Innym zastosowaniem deszczówki w domu jest wykorzystanie jej do prania. Choć wymaga to odpowiedniego systemu filtracji, może to być sposób na zmniejszenie zużycia wody pitnej oraz zmniejszenie osadu wapiennego w pralkach.
Woda deszczowa może być również używana do mycia samochodów i czyszczenia zewnętrznych powierzchni, jak chodniki czy tarasy. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala na oszczędność wody pitnej i zmniejszenie rachunków za jej zużycie.
Jaka pompa do deszczówki będzie najlepsza?
Wybór odpowiedniej pompy do deszczówki zależy od indywidualnych potrzeb, planowanych sposobów jej wykorzystania oraz specyfikacji konkretnego zbiornika. W ofercie Kärcher dostępne są różne urządzenia do pompowania wody: ciśnieniowe, zanurzeniowe oraz akumulatorowe pompy do beczek.
Pompy ciśnieniowe są idealne do nawadniania ogrodów i zasilania domowych urządzeń (np. pralki i spłuczki toalety) z alternatywnych źródeł wody. Wybierając konkretny model, zwróć uwagę na jej przeznaczenie (urządzenie może zasysać wodę z beczki lub być przeznaczone do zanurzenia), a także jej moc i wydajność. Pompy zanurzeniowe służą do efektywnego wypompowywania czystej lub brudnej wody, przede wszystkim z dużych zbiorników podziemnych.
Przenośne pompy akumulatorowe do beczek, takie jak pompa BP 1 Barrel, są idealne do zasysania wody z niewielkich zbiorników. Urządzenie wyposażone jest między innymi w solidną, elastyczną klamrę mocującą, przełącznik on/off zintegrowany z pływakiem oraz stalowy filtr wstępny, który zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem przez piasek i inne zanieczyszczenia. Pompy z tej kategorii są intuicyjne w obsłudze i pracują w ramach platformy bateryjnej Kärcher, co pozwala na ich uniwersalne wykorzystanie.
Podsumowanie
Do wyboru masz różne modele pomp, które mogą być wykorzystane do wydajnego i efektywnego wykorzystania wody deszczowej w ogrodzie i domu. Pompy ciśnieniowe, zanurzeniowe, akumulatorowe pompy do beczek – każda z nich ma swoje specyficzne zastosowanie – od nawadniania ogrodu po zasilanie domowych urządzeń. Wybór odpowiedniego modelu zależy od indywidualnych potrzeb i specyfikacji zbiornika na deszczówkę.