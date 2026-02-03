Pistolet spryskujący - zestaw

Znacznie ułatwia podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Spust można łatwo zablokować dla ciagłego podlewania. W zestawie z szybkozłączami i adapterem na kran.

Zestaw zawiera pistolet spryskujący (2.645-265.0), szybkozłącze dla węża 1/2” oraz 5/8”, szybkozłacze z Aqua Stop dla węża 1/2” oraz 5/8”, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.

Cechy i zalety
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
  • Regulowany strumień.
Łatwe blokowanie spustu dla ciagłego podlewania
  • Wygodne nawadnianie.
Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
  • Idealny do nawadniania i czyszczenia.
Aqua Stop
  • Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Samoczynne opróżnianie
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Złącza węża (1/2", 5/8")
  • Do wszystkich węży ogrodowych.
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 167 x 42 x 142

Wyposażenie

  • Liczba kształtów strumienia: 2
  • Blokada przy uchwycie
  • Regulowana ilość wody
  • Funkcja samoopróżniania
  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Pistolet spryskujący - zestaw
Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Nawadnianie roślin
  • Rabaty kwiatowe i grządki
  • Czyszczenie brudnych powierzchni
