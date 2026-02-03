ADAPTER NA KRAN DOMOWY
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Do podłączenia węża ogrodowego do kranu w kuchni czy łazience - umożliwia użycie pistoletu spryskującego lub urządzenia ciśnieniowego np. na tarasie. Gwint wykonany z mosiądzu umożliwia solidne mocowanie na kranie. Nakrętka ochronna na gwint.
Cechy i zalety
Podłączanie za pomocą mosiężnego gwintu wewnętrznego
- Duża wytrzymałość
Ochrona gwintu
- Łatwe podłączanie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|54 x 34 x 34
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.