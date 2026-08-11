Przyjazny dla środowiska mop Kentucky firmy Kärcher, wykonany z naturalnych materiałów, pochłania dużo roztworu czyszczącego, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia nierównych powierzchni i usuwania resztek zanieczyszczeń. Te właściwości sprawdzonych mopów sznurkowych świetnie nadają się również w obszarach z wieloma przeszkodami.