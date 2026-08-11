Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, 400 g

Idealny do nierównych posadzek: łatwy w użyciu system mopa z odłączanym uchwytem mopa Kentucky wykonanym z naturalnych materiałów.

Przyjazny dla środowiska mop Kentucky firmy Kärcher, wykonany z naturalnych materiałów, pochłania dużo roztworu czyszczącego, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia nierównych powierzchni i usuwania resztek zanieczyszczeń. Te właściwości sprawdzonych mopów sznurkowych świetnie nadają się również w obszarach z wieloma przeszkodami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Wysoki
Do tkanin Trwałe tkaniny
Dysza do tkanin Zacisk mopa
Materiał Bawełna 100%
Tkaniny Bawełna 100%
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 21,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 420 x 160
Wymiary, opakowanie (mm) 415 x 805 x 282
Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, 400 g
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące