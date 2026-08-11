Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, 400 g
Idealny do nierównych posadzek: łatwy w użyciu system mopa z odłączanym uchwytem mopa Kentucky wykonanym z naturalnych materiałów.
Przyjazny dla środowiska mop Kentucky firmy Kärcher, wykonany z naturalnych materiałów, pochłania dużo roztworu czyszczącego, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia nierównych powierzchni i usuwania resztek zanieczyszczeń. Te właściwości sprawdzonych mopów sznurkowych świetnie nadają się również w obszarach z wieloma przeszkodami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde / Odporne posadzki
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Stopień zanieczyszczenia
|Wysoki
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Dysza do tkanin
|Zacisk mopa
|Materiał
|Bawełna 100%
|Tkaniny
|Bawełna 100%
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|420 x 160
|Wymiary, opakowanie (mm)
|415 x 805 x 282
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro