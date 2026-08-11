Sprawdzony, prosty w użyciu i bardzo skuteczny: system mopów z odłączanym uchwytem Kentucky i taśmą Kärcher. Taśma sprawia, że mop spaghetti zachowuje swój kształt podczas mycia, wydłużając tym samym jego żywotność. Przyjazny dla środowiska mop Kentucky, wykonany z naturalnych materiałów, pochłania dużo roztworu czyszczącego, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia nierównych powierzchni i usuwania resztek zanieczyszczeń. Te właściwości nadają się również w obszarach z wieloma przeszkodami.