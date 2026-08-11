Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky z taśmą, 400 g

Sprawdzony system mopa z uchwytem Kentucky firmy Kärcher. Doskonały do czyszczenia, gdy włókna muszą być często wyżymane, np. podczas usuwania resztek zanieczyszczeń.

Sprawdzony, prosty w użyciu i bardzo skuteczny: system mopów z odłączanym uchwytem Kentucky i taśmą Kärcher. Taśma sprawia, że mop spaghetti zachowuje swój kształt podczas mycia, wydłużając tym samym jego żywotność. Przyjazny dla środowiska mop Kentucky, wykonany z naturalnych materiałów, pochłania dużo roztworu czyszczącego, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia nierównych powierzchni i usuwania resztek zanieczyszczeń. Te właściwości nadają się również w obszarach z wieloma przeszkodami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj podłogi Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia Wysoki
Do tkanin Trwałe tkaniny
Dysza do tkanin Zacisk mopa
Materiał Bawełna 100%
Tkaniny Bawełna 100%
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 420 x 160
Wymiary, opakowanie (mm) 420 x 160 x 60
Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky z taśmą, 400 g
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące