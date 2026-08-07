Dzięki średnicy 23 milimetrów, ten 140-centymetrowy aluminiowy uchwyt doskonale i ergonomicznie leży w dłoni, umożliwiając nawet długotrwałą pracę. Odporne na rdzę aluminium gwarantuje również długą żywotność. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i plastikowymi ściągaczkami.