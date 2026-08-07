Aluminiowy kij D2,3cmx140cm

Do użytku ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i ściągaczkami z tworzywa sztucznego: aluminiowy uchwyt o długości 140 cm i średnicy 23 mm.

Dzięki średnicy 23 milimetrów, ten 140-centymetrowy aluminiowy uchwyt doskonale i ergonomicznie leży w dłoni, umożliwiając nawet długotrwałą pracę. Odporne na rdzę aluminium gwarantuje również długą żywotność. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i plastikowymi ściągaczkami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1400
Średnica uchwytu (mm) 23
Ilość (szt.) 1
Długość (mm) 1400

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
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