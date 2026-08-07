Aluminiowy kij D2,3cmx140cm
Do użytku ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i ściągaczkami z tworzywa sztucznego: aluminiowy uchwyt o długości 140 cm i średnicy 23 mm.
Dzięki średnicy 23 milimetrów, ten 140-centymetrowy aluminiowy uchwyt doskonale i ergonomicznie leży w dłoni, umożliwiając nawet długotrwałą pracę. Odporne na rdzę aluminium gwarantuje również długą żywotność. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi uchwytami do mopów Kärcher i plastikowymi ściągaczkami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1400
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Ilość (szt.)
|1
|Długość (mm)
|1400
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- Trzymak mopa Premium Flex 40 cm
- Trzymak mopa Premium Flex MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Lamello 60 cm
- Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 60 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic 100 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic 120 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic 60 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic 80 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic MultiLink 60 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic MultiLink 80 cm
- Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa kieszeniowego Standard 40 cm
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- Ściągaczka gumowa do wody Standard, 55 cm
- Ściągaczka gumowa do wody Standard, 75 cm
- Ściągaczka gumowa do wody Standard, obszary higieniczne, 55 cm
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
- Posadzka – czyszczenie na sucho