Mop z mikrofibry mocowany na rzep, który pasuje do 30 cm uchwytu, czyści wszystkie gładkie i błyszczące powierzchnie, takie jak szkło, skutecznie i bez pozostawiania śladów. Drobne, wysokiej jakości mikrowłókna usuwają nawet najmniejsze cząstki, oferując doskonałe zbieranie zanieczyszczeń, zapewniając efekt bez pozostawiania smug i włókien. Mop mocowany na rzep może być używany zarówno w formie wstępnie przygotowanej, jak i z użyciem metody natryskowej.