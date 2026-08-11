Mop Premium z mikrofibry, do szkła, z mocowaniem na rzep, 30 cm (5 szt.)

Czyszczenie bez smug i kłaczków: Dzięki wysokiej jakości mopowi z mikrofibry, z mocowaniem na rzep, który pasuje do 30 cm uchwytu na rzep, błyskawicznie wyczyścisz wszystkie szklane powierzchnie. 

Mop z mikrofibry mocowany na rzep, który pasuje do 30 cm uchwytu, czyści wszystkie gładkie i błyszczące powierzchnie, takie jak szkło, skutecznie i bez pozostawiania śladów. Drobne, wysokiej jakości mikrowłókna usuwają nawet najmniejsze cząstki, oferując doskonałe zbieranie zanieczyszczeń, zapewniając efekt bez pozostawiania smug i włókien. Mop mocowany na rzep może być używany zarówno w formie wstępnie przygotowanej, jak i z użyciem metody natryskowej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Do tkanin Trwałe tkaniny
Tkaniny 80% PET / 20% PA
Rodzaj produkcji Dzianina bezszwowa
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 95
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Temperatura suszarki (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 250
Ilość (szt.) 5
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,2 / 215
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 300 x 105
Wymiary, opakowanie (mm) 300 x 105 x 10

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Wideo

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła
  • Okna
Środki czyszczące