Mop Premium z mikrofibry, do szkła, z mocowaniem na rzep, 30 cm (5 szt.)
Czyszczenie bez smug i kłaczków: Dzięki wysokiej jakości mopowi z mikrofibry, z mocowaniem na rzep, który pasuje do 30 cm uchwytu na rzep, błyskawicznie wyczyścisz wszystkie szklane powierzchnie.
Mop z mikrofibry mocowany na rzep, który pasuje do 30 cm uchwytu, czyści wszystkie gładkie i błyszczące powierzchnie, takie jak szkło, skutecznie i bez pozostawiania śladów. Drobne, wysokiej jakości mikrowłókna usuwają nawet najmniejsze cząstki, oferując doskonałe zbieranie zanieczyszczeń, zapewniając efekt bez pozostawiania smug i włókien. Mop mocowany na rzep może być używany zarówno w formie wstępnie przygotowanej, jak i z użyciem metody natryskowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Tkaniny
|80% PET / 20% PA
|Rodzaj produkcji
|Dzianina bezszwowa
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 95
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Temperatura suszarki (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 250
|Ilość (szt.)
|5
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,2 / 215
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|300 x 105
|Wymiary, opakowanie (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie szkła
- Okna