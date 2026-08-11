Listwa ściągaczki do okien ze stali nierdzewnej, twarda, 35 cm
Listwa ściągaczki profesjonalna wykonana ze stali nierdzewnej z wycięciem V oraz regulowaną pozycją szyny.
Listwa ściągaczki profesjonalna wykonana ze stali nierdzewnej z wycięciem typu V, regulowana pozycja szyny, solidna, prosta wymiana listwy gumowej, wykonana ze stali nierdzewnej, zawiera miękka listwę gumową.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Stal nierdzewna
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Długość (mm)
|350
|Wymiary, opakowanie (mm)
|350 x 2 x 20
Zastosowania
- Okna