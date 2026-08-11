Listwa ściągaczki do okien ze stali nierdzewnej, twarda, 45 cm

Listwa ściągaczki profesjonalna wykonana ze stali nierdzewnej z wycięciem V oraz regulowaną pozycją szyny.

Listwa ściągaczki profesjonalna wykonana ze stali nierdzewnej z wycięciem typu V, regulowana pozycja szyny, solidna, prosta wymiana listwy gumowej, wykonana ze stali nierdzewnej, zawiera miękka listwę gumową.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Stal nierdzewna
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Długość (mm) 450
Listwa ściągaczki do okien ze stali nierdzewnej, twarda, 45 cm
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Okna
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