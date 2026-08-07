Kompaktowy, bardzo mobilny i jednocześnie wydajny generator synchroniczny PGG 3/1 o mocy znamionowej 2,8 kW do niezależnego zasilania, np. na placach budowy, w rolnictwie lub w pracach komunalnych. Niezawodny czterosuwowy silnik benzynowy zapewnia bezpieczną pracę dzięki stałej mocy i zaawansowanej technologii bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i brakiem oleju, a także łatwy transport tego przyjaznego dla użytkownika urządzenia dzięki odpornym na przebicie kołom i składanemu uchwytowi do pchania. Dwa uziemione gniazda są wyposażone w automatyczny regulator napięcia (AVR), który dostarcza w dużej mierze stałe napięcie. Przy czasie pracy do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu 6,5 godziny) z 15-litrowym zbiornikiem, można z łatwością zabezpieczyć cały dzień roboczy.