Generator prądu PGG 3/1
Napędzany benzyną, z silnikiem 2.8 kW, kołami odpornymi na przebicie i 15-litrowym zbiornikiem paliwa: Generator synchroniczny PGG 3/1 do 12 godzin pracy niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania w wielu różnych obszarach zastosowań.
Kompaktowy, bardzo mobilny i jednocześnie wydajny generator synchroniczny PGG 3/1 o mocy znamionowej 2,8 kW do niezależnego zasilania, np. na placach budowy, w rolnictwie lub w pracach komunalnych. Niezawodny czterosuwowy silnik benzynowy zapewnia bezpieczną pracę dzięki stałej mocy i zaawansowanej technologii bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i brakiem oleju, a także łatwy transport tego przyjaznego dla użytkownika urządzenia dzięki odpornym na przebicie kołom i składanemu uchwytowi do pchania. Dwa uziemione gniazda są wyposażone w automatyczny regulator napięcia (AVR), który dostarcza w dużej mierze stałe napięcie. Przy czasie pracy do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu 6,5 godziny) z 15-litrowym zbiornikiem, można z łatwością zabezpieczyć cały dzień roboczy.
Cechy i zalety
Bardzo łatwy w obsłudze
- Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
- Elektryczny starter silnika.
Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.
Niezawodność i wydajność
- Generator synchroniczny 230 V niezawodnie zapewnia ciągłą moc 2,8 kW.
- Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 6,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.
Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher
- Umożliwia korzystanie z urządzeń wysokociśnieniowych w miejscach bez zasilania zewnętrznego.
- Nadaje się do wybranych jednofazowych urządzeń wysokociśnieniowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Moc znamionowa (kW)
|2,8
|Moc (kW)
|3
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Pojemność silnika (cm³)
|208
|Moc znamionowa (kW/KM)
|4 / 5,4
|Zużycie paliwa (l/h)
|2,3
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Czas pracy przy 50% wydajności (h)
|12
|Czas pracy przy 100% wydajności (h)
|6,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|56,1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|51,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 622 x 549
Zakres dostawy
- Wyświetlacz stanu pracy
- Gniazdo 12 V DC
- Stopień ochrony IP 23
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
- Wskaźnik paliwa
- Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Wideo
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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Niezależne źródło zasilania dla gmin np. do zasilania urządzeń służących do utrzymania czystości
- Niezależne źródło zasilania dla budowlańców np. do zasilania narzędzi budowlanych
- Niezależne źródło zasilania dla rolników np. do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych
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