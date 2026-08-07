Generator prądu PGG 3/1

Napędzany benzyną, z silnikiem 2.8 kW, kołami odpornymi na przebicie i 15-litrowym zbiornikiem paliwa: Generator synchroniczny PGG 3/1 do 12 godzin pracy niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania w wielu różnych obszarach zastosowań.

Kompaktowy, bardzo mobilny i jednocześnie wydajny generator synchroniczny PGG 3/1 o mocy znamionowej 2,8 kW do niezależnego zasilania, np. na placach budowy, w rolnictwie lub w pracach komunalnych. Niezawodny czterosuwowy silnik benzynowy zapewnia bezpieczną pracę dzięki stałej mocy i zaawansowanej technologii bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i brakiem oleju, a także łatwy transport tego przyjaznego dla użytkownika urządzenia dzięki odpornym na przebicie kołom i składanemu uchwytowi do pchania. Dwa uziemione gniazda są wyposażone w automatyczny regulator napięcia (AVR), który dostarcza w dużej mierze stałe napięcie. Przy czasie pracy do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu 6,5 godziny) z 15-litrowym zbiornikiem, można z łatwością zabezpieczyć cały dzień roboczy.

Cechy i zalety
Bardzo łatwy w obsłudze
  • Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
  • Elektryczny starter silnika.
Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
  • Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.
Niezawodność i wydajność
  • Generator synchroniczny 230 V niezawodnie zapewnia ciągłą moc 2,8 kW.
  • Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 6,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.
Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher
  • Umożliwia korzystanie z urządzeń wysokociśnieniowych w miejscach bez zasilania zewnętrznego.
  • Nadaje się do wybranych jednofazowych urządzeń wysokociśnieniowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Moc znamionowa (kW) 2,8
Moc (kW) 3
Rodzaj napędu Benzyna
Pojemność silnika (cm³) 208
Moc znamionowa (kW/KM) 4 / 5,4
Zużycie paliwa (l/h) 2,3
Pojemność zbiornika (l) 15
Czas pracy przy 50% wydajności (h) 12
Czas pracy przy 100% wydajności (h) 6,5
Waga z opakowaniem (kg) 56,1
Waga bez akcesoriów (kg) 51,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 622 x 549

Zakres dostawy

  • Wyświetlacz stanu pracy
  • Gniazdo 12 V DC
  • Stopień ochrony IP 23
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
  • Wskaźnik paliwa
  • Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Generator prądu PGG 3/1
Generator prądu PGG 3/1

Wideo

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Zastosowania
  • Niezależne źródło zasilania dla gmin np. do zasilania urządzeń służących do utrzymania czystości
  • Niezależne źródło zasilania dla budowlańców np. do zasilania narzędzi budowlanych
  • Niezależne źródło zasilania dla rolników np. do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych
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