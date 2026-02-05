Odkurzacz przemysłowy, dedykowany do prac przy obróbce metali, w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej oraz metalurgii. Odsysa i separuje ciecze od wiórów. Olejoodporny, niewrażliwy na ścieranie osprzęt gwarantuje długą żywotność, a różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia zasysanie nawet przy wyjątkowo utrudnionym dostępie. Obrotowe przyłącze węża na głowicy (do 360°) zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza. Wąż spustowy posiada optyczny wskaźnik poziomu napełnienia. Olejoodporne koła i przewód zasilający oraz konstrukcja Heavy Duty gwarantują bezpieczną pracę w warunkach przemysłowych. Zbiornik wychylnie mocowany na podwoziu.